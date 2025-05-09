Як захиститися від пожежі: 5 порад, які врятують ваше майно та життя

Пожежа - це одна з найстрашніших загроз, з якою може зіткнутися кожна людина, а сьогодні, на жаль, - особливо. Щоб зменшити ризик її виникнення та забезпечити безпеку свого дому, необхідно дотримуватися кількох простих, але дуже важливих правил.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як захистити свою квартиру від пожежі, які заходи обережності слід дотримуватись, а також що робити, якщо загоряння все ж таки сталося.

Уникайте використання горючих матеріалів у домі

Одним із головних факторів ризику виникнення пожежі в квартирі є наявність легкозаймистих матеріалів, таких як килими, лінолеум, штори та навіть доріжки. Ці предмети сприяють швидкому поширенню вогню, особливо якщо вони виготовлені з синтетичних волокон, які при горінні виділяють токсичні гази.

Для зменшення ризиків рекомендується відмовитися від штор і замінити їх на металеві жалюзі. Це не лише підвищить рівень безпеки вашого дому, а й надасть інтер'єру сучасного вигляду.

Встановіть металеві двері

Один із найбільш ефективних способів захистити свою квартиру від пожежі - це встановлення металевих дверей. Це особливо актуально для вхідних дверей у багатоквартирних будинках, які забезпечують бар’єр для вогню.

Якщо встановити металеві двері неможливо, можна обшити дерев'яні двері металевим листом і пофарбувати їх. Це також буде надійною перешкодою на шляху вогню та допоможе запобігти його поширенню в вашу квартиру.

Безпека побутової техніки та холодильника

Телевізор, холодильник і інша побутова техніка, підключена до мережі 220 В, знаходяться під постійним джерелом енергії і можуть стати потенційним джерелом загоряння. Щоб мінімізувати ризики, не ставте ці пристрої поруч з горючими предметами, такими як книги чи папір.

Особливо обережно потрібно ставитися до холодильника, який працює навіть у вашу відсутність. Поставте його на негорючу поверхню, наприклад, плитку, асбестовий килимок чи алюмінієвий лист, щоб у разі загоряння вогонь не поширювався на інші предмети.

Пожежа - занадто серйозна загроза, щоб її ігнорувати (фото: pexels.com)

Тримайте запас води та вогнегасник

Якщо ви хочете бути готовими до надзвичайної ситуації, завжди тримайте під рукою запас води. Мінімум 20 літрів води в каністрі або кілька пластикових пляшок об'ємом по 6 літрів допоможуть вам не лише під час пожежі, але й у разі інших непередбачуваних ситуацій, таких як відключення водопостачання.

Також не забувайте про переносний вогнегасник. Його потрібно розташувати в легкодоступному місці та захистити від впливу сонячних променів, високої температури та хімічних речовин. Вибирайте вогнегасник, що підходить для вашого типу житла, і консультуйтеся зі спеціалістами при необхідності.

Обладнання для евакуації та підготовка до надзвичайної ситуації

Особливо небезпечні пожежі на верхніх поверхах, де пожежні сходи можуть бути недостатньо довгими, а насоси не справляються з подачею води.

Якщо ви живете на верхньому поверсі, подбайте про те, щоб у вас під рукою була товста мотузка, яка допоможе спуститися на нижній поверх або на землю. У разі необхідності скидайте вниз матраци та подушки, щоб створити м’яку посадку. Важливо пам'ятати про пожежні сходи та переходи між балконами в багатосекційних будинках, які можуть стати порятунком.

Також рекомендується раз на рік проводити з дітьми тренування з евакуації. Це допоможе вам швидко та злагоджено діяти у випадку пожежі, без паніки та зайвих помилок.