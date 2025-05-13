Не включайте, пока не проверите: 7 советов, как подготовить кондиционер к летнему сезону

Отключите кондиционер заранее

Перед началом любого обслуживания обязательно отключите кондиционер от электросети. Подождать стоит не менее 30 минут, чтобы система полностью остыла. Это позволит избежать поражения током и повреждения элементов. Только после этого можно начинать работу с внутренним или наружным блоком.

Очистите фильтры внутреннего блока

Фильтры - главный барьер против пыли, аллергенов и бактерий в помещении. Их нужно промыть под проточной водой и хорошо просушить перед установкой. Если они слишком загрязнены или повреждены - лучше заменить на новые. Очистку фильтров рекомендовано проводить не реже двух раз в год.

Протрите жалюзи и корпус внутреннего блока

Пыль на жалюзи быстро разлетается по комнате вместе с охлажденным воздухом. Поэтому их следует протирать влажной тряпкой, как и сам корпус кондиционера. Это также улучшает гигиену в доме, особенно если в нем есть дети или аллергики. Регулярная влажная уборка уменьшит количество микробов в воздухе.

Проверьте внешний блок на наличие загрязнений

Наружный блок быстро загрязняется пылью, листьями и насекомыми. Перед чисткой обязательно снимите панели корпуса, используя соответствующие инструменты. Затем осмотрите состояние вентилятора и радиатора - на них часто оседает больше всего грязи. Если блок находится высоко, лучше доверить работу специалистам или альпинистам.

Нельзя просто включить кондиционер после долгого периода простоя без проверки его состояния (фото: Freepik.com)

Очистите вентилятор и лопасти наружного блока

Лопасти вентилятора следует очистить мягкой щеткой или тряпкой, не деформируя их. При необходимости можно использовать специальные чистящие средства, избегая попадания жидкости на металлические части. После очистки вентилятора иногда стоит нанести каплю смазки для лучшей работы. Если есть возможность, продуйте детали сжатым воздухом.

Проверьте дренажную систему и соединения

Забитый дренаж может вызвать протечки и появление плесени. Очистите дренажную трубку от загрязнений или обратитесь к мастеру, если не уверены в своих силах. Также проверьте плотность всех соединений и электрических контактов. В случае обнаружения неисправностей обращайтесь в авторизованный сервис.

Сделайте полную техническую диагностику

Даже после самостоятельной очистки рекомендуется заказать сервисное обслуживание у специалистов. Они проверят давление, наличие фреона, работоспособность платы управления и других ключевых элементов. Такая диагностика позволит избежать серьезных поломок в разгар лета. Выбирайте сертифицированный центр, чтобы не потерять гарантию на оборудование.