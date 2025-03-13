Як зробити робочий стіл Windows яскравішим за допомогою живих шпалер: проста інструкція

Хочете додати яскравості та динаміки вашому робочому столу в Windows? Живі шпалери - це чудове рішення, яке зробить ваш ПК унікальним і стильним.

Про те, як легко встановити живі шпалери на робочий стіл і налаштувати їх під свої вподобання, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Як додати живі шпалери в Windows

Якщо ви хочете зробити фон робочого столу візуально привабливішим, спробуйте використати відеобекграунд за допомогою безкоштовного додатка з відкритим вихідним кодом Lively Wallpaper.

У цьому додатку вже є кілька безкоштовних відеороликів для фону робочого столу, але ви також можете використовувати свої власні відео.

Спочатку встановіть Lively Wallpaper з Microsoft Store. Після першого запуску програми ви можете клацнути по одному з відображуваних відео і вибрати його як фон робочого столу. Для шанувальників "Матриці" є навіть крутий відеофон, натхненний фільмом. Також є опція "Дощ", яка теж має гарний вигляд.

Якщо ви хочете поставити власне відео на робочий стіл, виберіть "Додати фон" і просто перетягніть ваше відео на вікно, яке з'явиться.

Ви можете налаштувати, щоб саундтрек було чути тільки коли робочий стіл видно, тобто коли його не перекриває програма в повноекранному режимі. Також можна відрегулювати гучність за допомогою відповідних налаштувань. Якщо ви не хочете чути звук, просто встановіть його на нуль у налаштуваннях. До речі, це не вплине на звук в інших додатках.

Якщо ви хочете повернутися до стандартного фону, виберіть у верхній панелі меню "X Active Backgrounds" і потім натисніть на хрестик у центрі нового вікна.

Додайте живі шпалери за допомогою Lively Wallpaper (фото: IDG)

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