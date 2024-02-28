7 фраз, які використовують впевнені люди: перевірте себе

"Я пишаюся"

Психологи кажуть, коли люди використовують фразу "я пишаюся", то вони визнають власні досягнення. Отже, ви достатньо сміливі, якщо ви можете піднятися і сказати те, чим пишаєтеся. Це попри те, що деякі люди можуть сміятися з вас.

У будь-якому випадку, потрібна певна мужність, щоб підвестися і сказати, що ви чимось пишаєшся.

"Я заслуговую"

Інколи можна почути, як людина говорить, що вона чогось заслужила у житті.

"Я багато працював, тому заслуговую на підвищення зарплати" або "Я заслуговую на повагу". Коли людина вимовляє подібні фрази, то заявляє, що чогось гідна у житті.

Зверніть увагу на те, що ви відчуваєте, коли це говорите.

"Коли я використовую цю фразу, я відчуваю силу. Я відчуваю себе гідним та впевненим. Я відчуваю, що не погоджуюсь на менше", - кажуть експерти.

"Я готовий пробувати нове"

Часто люди хочуть спробувати щось нове, але відкладають, тому що це здається їм надто важким.

Психологи кажуть, що потрібно бути дуже сміливим, щоб спробувати щось нове та відкрито про це заявити.

"Я вдячний за"

Коли людина навчиться дякувати за дрібниці, то відчує впевненість у собі, якої ніколи раніше не відчувала.

Часто у дитинстві у багатьох могла бути низька впевненість у собі, але поступово, коли ви росли усе змінилося.

Коли ви навчитеся бути вдячним за дрібниці, то будете почуватися добре. Цей спосіб мислення абсолютно змінить ставлення до себе та свого життя.

"Я ціную вашу думку, але я думаю інакше"

Це шаноблива, але пряма фраза, яка визнає точку зору іншої людини, але також показує, що людина впевнена у своїх ідеях.

Проте людина, яка її використовує, має бути готовою поділитися тим, що вона думає та чому.

"Я зосереджуюсь на сильних сторонах і працюю над усуненням недоліків"

Людина з низькою самооцінкою зазвичай не визнає, що у неї є сильні сторони.

Людина, яка використовує таку фразу, демонструє мислення зростання, згідно з яким він хоче стати найкращою версією себе.

Розкажіть мені про це детальніше

Замість того, щоб постійно нав'язувати комусь свою думку, упевнені люди уважно слухають свого співрозмовника. Якщо вони чогось не розуміють, то щиро намагаються це зробити. І для цього вони просять пояснень, а не створюють видимість, що все зрозуміли.