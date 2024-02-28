7 фраз, которые используют уверенные люди: проверьте себя

"Я горжусь"

Психологи говорят, когда люди используют фразу "я горжусь", они признают собственные достижения. Итак, вы достаточно смелые, если можете подняться и сказать то, чем гордитесь. Это несмотря на то, что некоторые люди могут смеяться над вами.

В любом случае, нужно определенное мужество, чтобы встать и сказать, что вы чем-то гордишься.

"Я заслуживаю"

Иногда можно услышать, как человек говорит, что он чего-то заслужил в жизни.

"Я много работал, поэтому заслуживаю повышения зарплаты" или "Я заслуживаю уважения". Когда человек произносит подобные фразы, то заявляет, что чего-то достоин в жизни.

Обратите внимание на то, что вы чувствуете, когда это говорите.

"Когда я использую эту фразу, я чувствую силу. Я чувствую себя достойным и уверенным. Я чувствую, что не соглашаюсь на меньшее", - говорят эксперты.

"Я готов пробовать новое"

Часто люди хотят попробовать что-нибудь новое, но откладывают, потому что это кажется им слишком тяжелым.

Психологи говорят, что нужно быть очень смелым, чтобы попробовать что-нибудь новое и открыто об этом заявить.

"Я благодарен за"

Когда человек научится благодарить за мелочи, то почувствует уверенность в себе, которую никогда раньше не испытывал.

Часто в детстве у многих могла быть низкая уверенность в себе, но постепенно, когда вы росли все изменилось.

Когда вы научитесь быть благодарным за мелочи, то будете чувствовать себя хорошо. Этот образ мышления совершенно изменит отношение к себе и своей жизни.

"Я ценю ваше мнение, но я думаю иначе"

Это уважительная, но прямая фраза, признающая точку зрения другого человека, но также показывающая, что человек уверен в своих идеях.

Однако человек, использующий ее, должен быть готов поделиться тем, что он думает и почему.

"Я сосредотачиваюсь на сильных сторонах и работаю над устранением недостатков"

Человек с низкой самооценкой обычно не признает, что у него есть сильные стороны.

Человек, использующий такую фразу, демонстрирует мышление роста, согласно которому он хочет стать лучшей версией себя.

Расскажите мне об этом подробнее

Вместо того чтобы постоянно навязывать кому-то свое мнение, уверенные люди внимательно слушают своего собеседника. Если они ничего не понимают, то искренне пытаются это сделать. И для этого они просят объяснений, а не создают видимость, что все поняли.