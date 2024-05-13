7 умных фраз, которые следует использовать, когда вам кто-то хамит

На грубость и хамство нужно правильно и разумно реагировать. Есть определенные фразы, которые помогут правильно ответить человеку и сохранить свое достоинство.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hack Spirit .

"Спасибо за ваш отзыв. Я ценю вашу точку зрения"

Одной из самых мощных техник, когда вы имеете дело с грубостью или осуждением, просто ответить добротой.

Это подход, который может застать человека врасплох и заставить его пересмотреть свое поведение. Речь идет не о том, чтобы быть манипуляционным или пассивно агрессивным. Это значит показать, что вы не будете вовлечены в негатив.

Этот ответ не только сохраняет ваше достоинство, но и незаметно сообщает, что вы не затронуты их негативом.

"Кажется, у нас разные взгляды на это, и это нормально"

Бывают моменты, когда обсуждение может переходить на неудобную тему, когда другое лицо начинает осуждать. Вместо того чтобы реагировать импульсивно, стоит сказать такую фразу.

Это четко дает понять, что вы признаете разные мнения, но не хотите вступать в спор.

"Звучит так, будто вы говорите…"

Еще одна эффективная стратегия - это отразить слова человека. Это не значит, что вы должны ответить таким же негативом, а лучше перефразируйте их слова, чтобы показать, как вы их слышали.

Именно это заставляет их остановиться и обдумать то, что они сказали.

"Мне не нравится, как вы со мной разговариваете"

Когда кто-то хамит или осуждает, важно отстаивать свои границы. Речь идет о том, чтобы сообщить, что является приемлемым и неприемлемым поведением в отношении вас.

Установление границ означает сохранение самоуважения. Так вы покажете, что не будете терпеть неуважительное поведение и требовать, чтобы они относились к вам с достоинством, которого вы заслуживаете.

Юмор

Юмор может быть отличным инструментом для развеивания напряжения и перелома отрицательной ситуации. Когда кто-то груб или осуждает, легкомысленный комментарий или шутка может мгновенно изменить ситуацию.

Помните, что цель - не высмеять другого человека, а поднять настроение. Важно оценить восприимчивость другого человека к юмору и использовать его благоразумно.

"Не могли бы вы объяснить, что вы имели в виду"

Когда кто-то груб или осуждает, попросить разъяснение тактичным способом.

Это не только способствует четкой коммуникации, но и тонко намекает на то, что их первоначальный комментарий не был хорошо воспринят. Это побуждает их переосмыслить свои мысли и уважительно с вами разговаривать.

"Кажется, у вас трудный день"

В основе любого взаимодействия, особенно сложного, должна быть эмпатия. Когда кто-то груб или осуждает, это часто отражает его проблемы, а не что-то о вас.