7 фраз з дитинства, які знижують самооцінку та погіршують емоційний стан

В дитинстві багато хто чув від батьків фрази, які нашкодили самооцінці та погіршили емоційний стан. Однак, зараз сучасні батьки можуть робити ті ж помилки та шкодити своїм дітям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психологічної спільноти "Ти як?"

Психологи кажуть, що самоцінність не повинна залежати від думки інших. А соромитися свого "Я" через можливість комусь не сподобатися - не має сенсу.

Важливо пам'ятати, що не всі установки від батьків та родичів, що закладаються нам із дитинства, є правильними.

У будь-якій ситуації - насамперед прислухайтеся до себе та власних потреб.

Також фахівці назвали список фраз, які усі чули від дорослих у дитинстві, але вони виявились хибними.

Що скажуть люди?

Насправді вам повинно бути байдуже що скажуть інші люди. Їхнє уявлення про вас не має впливати на ваше життя та самооцінку.

Це дуже часто усім в дитинстві казали батьки, але це не правильно. До того це впливає на майбутнє дитини.

Будьте скромнішими

Психологи кажуть, що не потрібно боятись своїх прагнень та обмежувати власні амбіції. Якщо вам подобається щось робити й ви від цього отримуєте задоволення, то не варто себе обмежувати та перейматися про те, що скажуть інші.

Не можна думати лише про себе

Важливо пам'ятати, що ви - найцінніша людина у вашому житті. Ставити власні бажання на перше місце - цілком нормально.

Не виділяйся

Ви можете проявляти себе у будь-яких форматах, що не порушують закон чи особистісні кордони інших.

Варто бути собою і байдуже що скажуть інші. Не бійтесь показувати свою індивідуальність, ви не зобов'язані бути схожими на інших.

Це, звісно добре, але можна і краще

Кожна людина варта схвальних слів, підтримки без порівнянь та знецінення ваших досягнень. Варо підтримувати людину у кожних її починаннях, щоб мотивувати на ще більші вершини.

Злитись - погано

Поганих емоцій не існує. Психологи радять не забороняти собі проживати кожну емоцію у житті.

Не чіпай людину, їй і так погано

Підтримати людину, коли їй погано - це про людяність та спробу допомогти, а не завдавати їй ще більшого горя.