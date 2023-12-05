7 фраз с детства, которые снижают самооценку и ухудшают эмоциональное состояние
В детстве многие слышали от родителей фразы, которые навредили самооценке и ухудшили эмоциональное состояние. Однако сейчас современные родители могут совершать те же ошибки и вредить своим детям.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психологического сообщества "Ти як?"
Психологи говорят, что самоценность не должна зависеть от мнения других. А стесняться своего "Я" из-за возможности кому-то не понравиться - нет смысла.
Важно помнить, что не все установки от родителей и родственников, которые закладываются нам с детства, правильные.
В любой ситуации - прежде всего прислушивайтесь к себе и собственным потребностям.
Также специалисты назвали список фраз, которые все слышали от взрослых в детстве, но они оказались ложными.
Что скажут люди?
На самом деле вам должно быть безразлично что скажут другие люди. Их представление о вас не должно влиять на вашу жизнь и самооценку.
Это очень часто всем в детстве говорили родители, но это не правильно. К тому же это влияет на будущее ребенка.
Будьте скромнее
Психологи говорят, что не следует бояться своих стремлений и ограничивать собственные амбиции. Если вам нравится что-то делать и вы от этого получаете удовольствие, то не стоит себя ограничивать и беспокоиться о том, что скажут другие.
Нельзя думать только о себе
Важно помнить, что вы - самый ценный человек в вашей жизни. Ставить собственные желания на первое место - вполне нормально.
Не выделяйся
Вы можете проявлять себя в любых форматах, не нарушающих закон или личностные границы других.
Стоит быть собой и все равно что скажут другие. Не бойтесь показывать свою индивидуальность, вы не обязаны быть похожими на других.
Это, конечно хорошо, но можно и лучше
Каждый человек стоит одобрительных слов, поддержки без сравнений и обесценивания ваших достижений. Следует поддерживать человека в каждых его начинаниях, чтобы мотивировать на еще большие вершины.
Злиться - плохо
Плохих эмоций не существует. Психологи советуют не запрещать себе проживать любую эмоцию в жизни.
Не трогай человека, ему и так плохо
Поддержать человека, когда ему плохо - это о человечности и попытке помочь, а не наносить ему еще большее горе.
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