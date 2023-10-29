14 чарівних фраз української мови, які допоможуть гідно вийти зі складних ситуацій

Українська мова дуже багата на красиві фрази. Але іноді у складних чи спірних моментах буває складно знайти потрібні слова. Особливо, якщо ви людина з м’яким характером.

Про те, які фрази допоможуть вийти зі складних ситуацій гідно та дати відсіч маніпуляторам, РБК-Україна (проект Styler) розповідає з посиланням на допис мотивуючого коуча Артура Сонячного в Instagram.

14 фраз українською, які допоможуть гідно вийти зі складних ситуацій

Часто буває так, що ми можемо розгубитися у ситуаціях, де на нас давлять або вимагають чогось. В такі моменти людині психологічно важко і вона не може знайти потрібних слів. Але це, звісно, стосується не всіх.

Варто розуміти, що у кожного з нас є свої особливості характеру, для когось сказати "Ні" - це вже проблема, а для когось висловити свою думку та відстояти свої інтереси - є нормою.

Але й одному й іншому типу людей потрібно знати універсальні фрази, які допоможуть вийти гідно зі складних ситуацій і навіть допоможуть приборкати маніпуляторів, якщо поруч такі будуть.

Фрази, якы допоможуть гідно вийти з ситуації (фото: Freepik)

Чарівні фрази

Я правильно розумію, ти хочеш мене обдурити? Насправді ситуація не така, а ось яка (своя думка) Якщо ти це робитимеш, то я... (важливо! це буде маніпуляція з вашого боку) Це у загальному вигляді, а в деталях інакше... Таке буває, але не є правилом для всіх. На підтвердження цього/так стверджував (посилайтеся на авторитетну особу) З мого досвіду, я бачу це так... (Додати своє) Для мене це важливіше, аніж те, про що ти говориш Це аналогічно цьому чи тому (тут треба підставити потрібний приклад) Може краще подумаєш не про це, а про... (доповнити від себе) Була ситуація, коли це призвело до протилежного результату Гарно сказано, але не відображає дійсність А ти сам відповідаєш тому, що кажеш? Це зокрема, а загалом...

Це лише шаблони відповідей, які можна використовувати залежно від ситуації. Вам просто потрібно обирати відповідь і підлаштовувати під свої слова в потрібному контексті, щоб відповісти красиво, лаконічно і вийти з ситуації так, як від вас ніхто і не очікував.