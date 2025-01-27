7 фільмів про Голокост, які важливо подивитися кожному

27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. І якщо ви хочете більше дізнатися про геноцид, який влаштували нацисти - можна подивитися історичні та художні стрічки.

"Назви своє ім'я"

У фільмі, який було створено в українсько-американській копродукції, показано інтерв'ю з людьми, які не лиши вижили в 1941-1942 роках, а ще врятували життя інших. Історії про Голокост важливо чути та знати, особливо від тих, хто бачив це власними очима.

До речі, виконавчим продюсером стрічки став Стівен Спілберг. І він визнавав, що спогади людей його дуже вразили.

"У темряві"

Ця драма, яку створили Польща, Канада та Німеччина, розповідає про те, що відбувалося під час Другої світової у Львові. В центрі сюжету - чоловік, який допомагає євреям сховатися від нацистів. Втім, спочатку його метою був не порятунок життя людей, а нажива.

Але потім, коли чоловік бачить, як євреям доводиться ховатися в підземних лабіринтах, він починає розуміти чимало важливих речей. Стрічка покаже трансформацію емоцій та надважкі випробовування, на які було приречено людей.

"Хлопчик у смугастій піжамі"

Щемлива художня стрічка демонструє часи Голокосту. В центрі сюжету - хлопчики, долі яких кардинально різні. Перша дитина народилася в родині офіцера та коменданта концтабору. А друга - в родині євреїв, які стали в'язнями нацистів.

Фінал може сильно вразити, як і увесь фільм. Втім, стрічка недарма отримала стільки схвальних відгуків та нагород, адже її сюжет розкриває жахи концтаборів.

"Нюрнберзький процес"

Цю чорно-білу стрічку засновано на реальних подіях. Сюжет розкриває події судових процесів, на яких розглядалися справи нацистів. Екранізація цих подій отримала 11 номінацій на "Оскар".

Справи суддів нацистського режиму викликають бурхливі обговорення та змушують багато що усвідомити. Саме тому фільм вважається одним з найкращих в кінематографі.

"Життя прекрасне"

Італійська стрічка розповість про єврея, дружину якого відправили до концтабору. І в цій трагікомедії показано, як батько мусить піклуватися про сина, переживати втрату коханої та робити все, аби просто не загинути.

Втім, попри надлюдські зусилля головний герой не зуміє дотримуватися свого плану. В фіналі важко стримати сльози, але фільм точно вартий уваги.

"Список Шиндлера"

Американську історичну драму було створено за мотивами роману "Ковчег Шиндера" та реальної історії підприємця, який врятував життя понад тисячі євреїв. Сюжет демонструю злочини нацистів та трагічні долі жертв Голокосту.

Головний герой зумів допомогти євреям, а в кінці історії події змусять його йти на сміливі кроки та брехню. І те, що показано в фіналі, вважається однією з найбільших щемливих сцен кіно.

"Щедрик"

Українсько-польська історична драма, яка вийшла зовсім нещодавно - у 2022 році, покаже три сім'ї. Українці, поляки та євреї, які жили в одному місті (Івано-Франківську) опиняються на межі життя і смерті, коли потрапляють в окупацію.

Стрічку побудовано так, щоб глядачі могли не лише більше дізнатися про Голокост, а ще й побачити, як люди рятували один одного. До речі, цей фільм потрапив на Netflix.