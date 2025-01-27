7 фильмов о Холокосте, которые важно посмотреть каждому

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. И если вы хотите больше узнать о геноциде, который устроили нацисты - можно посмотреть исторические и художественные ленты.

"Назови свое имя"

В фильме, который был создан в украинско-американской копродукции, показано интервью с людьми, которые не только выжили в 1941-1942 годах, но и спасли жизни других. Истории о Холокосте важно слышать и знать, особенно от тех, кто видел это собственными глазами.

Кстати, исполнительным продюсером ленты стал Стивен Спилберг. И он признавал, что воспоминания людей его очень впечатлили.

"В темноте"

Эта драма, которую создали Польша, Канада и Германия, рассказывает о том, что происходило во время Второй мировой во Львове. В центре сюжета - мужчина, который помогает евреям спрятаться от нацистов. Впрочем, сначала его целью было не спасение жизни людей, а нажива.

Но потом, когда мужчина видит, как евреям приходится прятаться в подземных лабиринтах, он начинает понимать немало важных вещей. Лента покажет трансформацию эмоций и сверхтяжелые испытания, на которые были обречены люди.

"Мальчик в полосатой пижаме"

Душераздирающая художественная лента демонстрирует времена Холокоста. В центре сюжета - мальчики, судьбы которых кардинально разные. Первый ребенок родился в семье офицера и коменданта концлагеря. А второй - в семье евреев, которые стали узниками нацистов.

Финал может сильно поразить, как и весь фильм. Впрочем, лента не просто так получила столько положительных отзывов и наград, ведь ее сюжет раскрывает ужасы концлагерей.

"Нюрнбергский процесс"

Эта черно-белая лента основана на реальных событиях. Сюжет раскрывает события судебных процессов, на которых рассматривались дела нацистов. Экранизация этих событий получила 11 номинаций на "Оскар".

Дела судей нацистского режима вызывают бурные обсуждения и заставляют многое осознать. Именно поэтому фильм считается одним из лучших в кинематографе.

"Жизнь прекрасна"

Итальянская лента расскажет о еврее, жену которого отправили в концлагерь. И в этой трагикомедии показано, как отец должен заботиться о сыне, переживать потерю любимой и делать все, чтобы просто не погибнуть.

Впрочем, несмотря на сверхчеловеческие усилия главный герой не сумеет придерживаться своего плана. В финале трудно сдержать слезы, но фильм точно стоит внимания.

"Список Шиндлера"

Американская историческая драма была создана по мотивам романа "Ковчег Шиндера" и реальной истории предпринимателя, который спас жизни более тысячи евреев. Сюжет демонстрирует преступления нацистов и трагические судьбы жертв Холокоста.

Главный герой сумел помочь евреям, а в конце истории события заставят его идти на смелые шаги и ложь. И то, что показано в финале, считается одной из самых трогательных сцен кино.

"Щедрик"

Украинско-польская историческая драма, которая вышла совсем недавно - в 2022 году, покажет три семьи. Украинцы, поляки и евреи, которые жили в одном городе (Ивано-Франковске) оказываются на грани жизни и смерти, когда попадают в оккупацию.

Лента построена так, чтобы зрители могли не только больше узнать о Холокосте, но и увидеть, как люди спасали друг друга. Кстати, этот фильм попал на Netflix.