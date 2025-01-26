7 дуже поширених міфів про сон, в які даремно вірить більшість людей

Можна виспатися "про запас"

Багато хто вважає, що можна "наганяти" години сну, якщо довше поспати у вихідні. Однак дослідження показують, що це неможливо. Організм не може компенсувати хронічний недосип за кілька днів.

Навпаки, такий підхід порушує циркадний ритм, що призводить до ще більшої втоми та проблем із засипанням у будні. Крім того, надмірний сон у вихідні може викликати "соціальний джетлаг", який ускладнює раннє піднесення в понеділок.

Алкоголь допомагає краще заснути

Хоча алкоголь справді може викликати сонливість, він погіршує якість сну. Під його впливом порушується фаза швидкого сну, яка відповідає за відновлення мозку та консолідацію пам’яті.

Крім того, алкоголь може спричинити нічні пробудження та збільшити ризик апное. В результаті людина прокидається втомленою, навіть якщо спала достатньо годин. Тому вважати алкоголь засобом для поліпшення сну - це велика помилка.

Мозок "відключається" під час сну

Насправді мозок залишається активним навіть під час сну. Він аналізує інформацію, відновлює ресурси та підтримує життєво важливі функції організму. Наприклад, під час швидкої фази сну активність мозку наближається до рівня неспання.

Мозок "сортує" інформацію, переносячи важливі дані з короткострокової пам’яті до довгострокової. Тому сон - це не просто "відпочинок", а активний процес, який підтримує наше здоров’я.

Храп - це нешкідливо

Храп може бути симптомом серйозних проблем, таких як апное сну, яке призводить до зупинок дихання під час сну. Це збільшує ризик серцево-судинних захворювань, діабету та інших проблем зі здоров’ям.

Храп може порушувати сон партнера, що призводить до конфліктів у стосунках. Тому, якщо храп є частим і гучним, варто звернутися до лікаря. Раннє виявлення проблеми допоможе уникнути серйозних наслідків.

Триптофан у їжі допомагає швидше заснути

Хоча триптофан є попередником мелатоніну (гормону сну), його вплив на засипання часто перебільшують. Дослідження показують, що споживання продуктів, багатих триптофаном, не гарантує швидкого засипання.

Натомість важливіше уникати важкої їжі перед сном, яка може викликати дискомфорт. Крім того, для ефективного засвоєння триптофану потрібні вуглеводи, тому легкий вечірній перекус може бути кориснішим, ніж просто споживання продуктів з триптофаном.

Сновидіння бачать лише у фазі швидкого сну

Раніше вважалося, що сновидіння виникають лише під час швидкої фази сну. Однак сучасні дослідження довели, що сновидіння можуть з’являтися на всіх етапах сну.

Проте саме у фазі швидкого сну вони найяскравіші та найемоційніші. Крім того, сновидіння під час глибокого сну частіше пов’язані з абстрактними образами та відчуттями. Це підтверджує, що мозок працює активно протягом усього сну.

Сон у теплій кімнаті сприяє кращому відпочинку

Багато хто вважає, що тепла кімната та товста ковдра допомагають швидше заснути. Насправді оптимальна температура для сну становить 18-20°C.

Прохолодне повітря сприяє природному зниженню температури тіла, що є важливим для глибокого сну. Крім того, перегрів може викликати нічні пробудження та підвищити рівень стресу. Тому перед сном варто провітрити кімнату та уникати надмірного тепла.