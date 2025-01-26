7 очень распространенных мифов о сне, в которые зря верит большинство людей

Можно выспаться "про запас"

Многие считают, что можно "нагонять" часы сна, если подольше поспать в выходные. Однако исследования показывают, что это невозможно. Организм не может компенсировать хронический недосып за несколько дней.

Наоборот, такой подход нарушает циркадный ритм, что приводит к ещё большей усталости и проблемам с засыпанием в будни. Кроме того, чрезмерный сон в выходные может вызвать "социальный джетлаг", который затрудняет ранний подъём в понедельник.

Алкоголь помогает лучше заснуть

Хотя алкоголь действительно может вызвать сонливость, он ухудшает качество сна. Под его влиянием нарушается фаза быстрого сна, которая отвечает за восстановление мозга и консолидацию памяти.

Кроме того, алкоголь может вызвать ночные пробуждения и увеличить риск апноэ. В результате человек просыпается уставшим, даже если спал достаточно часов. Поэтому считать алкоголь средством для улучшения сна - это большая ошибка.

Мозг "отключается" во время сна

На самом деле мозг остается активным даже во время сна. Он анализирует информацию, восстанавливает ресурсы и поддерживает жизненно важные функции организма. Например, во время быстрой фазы сна активность мозга приближается к уровню бодрствования.

Мозг "сортирует" информацию, перенося важные данные из краткосрочной памяти в долгосрочную. Поэтому сон - это не просто "отдых", а активный процесс, который поддерживает наше здоровье.

Храп - это безвредно

Храп может быть симптомом серьезных проблем, таких как апноэ сна, которое приводит к остановкам дыхания во время сна. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем.

Храп может нарушать сон партнера, что приводит к конфликтам в отношениях. Поэтому, если храп является частым и громким, стоит обратиться к врачу. Раннее выявление проблемы поможет избежать серьезных последствий.

Триптофан в пище помогает быстрее заснуть

Хотя триптофан является предшественником мелатонина (гормона сна), его влияние на засыпание часто преувеличивают. Исследования показывают, что потребление продуктов, богатых триптофаном, не гарантирует быстрого засыпания.

Вместо этого важнее избегать тяжелой пищи перед сном, которая может вызвать дискомфорт. Кроме того, для эффективного усвоения триптофана нужны углеводы, поэтому легкий вечерний перекус может быть полезнее, чем просто потребление продуктов с триптофаном.

Сновидения видят только в фазе быстрого сна

Ранее считалось, что сновидения возникают только во время быстрой фазы сна. Однако современные исследования доказали, что сновидения могут появляться на всех этапах сна.

Однако именно в фазе быстрого сна они самые яркие и эмоциональные. Кроме того, сновидения во время глубокого сна чаще связаны с абстрактными образами и ощущениями. Это подтверждает, что мозг работает активно на протяжении всего сна.

Сон в теплой комнате способствует лучшему отдыху

Многие считают, что теплая комната и толстое одеяло помогают быстрее заснуть. На самом деле оптимальная температура для сна составляет 18-20°C.

Прохладный воздух способствует естественному снижению температуры тела, что важно для глубокого сна. Кроме того, перегрев может вызвать ночные пробуждения и повысить уровень стресса. Поэтому перед сном стоит проветрить комнату и избегать чрезмерного тепла.