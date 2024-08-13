7 домашніх рослин, які можна виростити, всього лише відщипнувши листочок

Фіалки

Фіалки в природному середовищі (фото: Wikipedia)

Фіалки - ніжні квіти бузкового кольору з ворсистим листям - одні з найпоширеніших домашніх рослин.

Ці світлолюбні квіти можна легко розмножити відщипуванням, відрізавши здоровий листок з частиною стебла з дорослої рослини і поставивши його у воду.

Колеус

Один з видів колеусу (фото: Wikipedia)

Яскраве листя цієї рослини додає привабливості підвіконням, садовим грядкам і навіть інтер'єрам. Ці рослини ненавидять холод, але швидко вкорінюються завдяки живцюванню, тому зберегти зразки ваших улюбленців дуже просто.

Однак рекомендують відрізати не менше 10 см гілочки разом з частиною стебла. Листя з нижньої частини необхідно обрізати, посадити рослину в ґрунт та накрити поліетиленом для парникового ефекту.

Бегонія

Квіти бегонії (фото: Wikipedia)

Ця вологолюбна рослина росте в приміщенні або на відкритому повітрі і може бути розмножена листовими, стебловими або кореневими живцями.

Для того, щоб розмножити бегонію живцюванням, потрібно відрізати великий та здоровий листок рослини. Залиште його на декілька годин і підготуйте ґрунт - суміш торфу, перегнійної землі та піску.

Листя необхідно занурити на глибину 1-2 см, а контейнер накрити плівкою для парникового ефекту.

Сансев'єрія

Сансев'єрія (фото: Wikipedia)

Цю популярну кімнатну рослину можна розмножувати кількома способами, залежно від того, який сорт у вас є. Проте найпростіший - вирощування рослини з листка.

Для цього треба обережно відріжте від рослини здоровий листок, залиште його підсохнути, а потім помістіть в контейнер з ґрунтом, обравши в рівних пропорціях суміш перегнійної землі, великого перліту та піску.

Монстера

Монстера (фото: Wikipedia)

Хоча розмноження живцюванням не є основним методом вирощування монстери, цей метод все ж можна спробувати.

Листок рослини необхідно помістити велику банку з водою, додавши стимулятор для утворення коренів. Рідину потрібно оновлювати до появи корінців, а потім висадити рослину в ґрунт.

Каланхое

Каланхое (фото: Wikipedia)

Каланхое, один з найвідоміших квітучих представників сукулентів, легко вирощується живцюванням.

Для цього здоровий листок рослини відрізають біля основи, підсушують зріз та саджають листок у ґрунтову суміш з торфу, піску та перліту. Для того, щоб листок каланхое пустив корені, необхідно створити тепличні умови.

Сукуленти

Сукулент ехеверія (фото: Wikipedia)

Такі сукуленти як алое, хавортія, ехеверія (або кам'яна троянда) зазвичай вирощуються з відрізаного "листка". Головною умовою є те, щоб ця частина рослини була здоровою.

Вкорінювати листочки можна в воді, використовуючи фільтровану або кип'ячену, з додаванням невеликої кількості деревного вугілля. Також можна використати спеціальний субстрат, відповідно до виду рослини.