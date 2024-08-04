6 абсолютно дивовижних кімнатних рослин. Вони наче з іншого світу!

Вам набридлі звичайні кімнатні рослини - усі ці квіти, кактуси та таке інше? Розуміємо! Тоді вам треба обов'язково завести щось дуже незвичайне - наче з фантастичного фільму. Які кімнатні рослини мають такий вигляд, наче вони прибули до нас з іншої планети або пережили дивні мутації?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало матеріал з 6 найбільш дивними кімнатними рослинами, які гарантовано приведуть у захват ваших гостей.

Молочай диневидний

Ця рослина, яка часто використовується як декоративна кімнатна прикраса, віддає перевагу сонячним місцям. Вона найкраще росте на ґрунті з мінеральними добривами та потребує гарного дренажу. Влітку полив має бути помірним, а взимку - відсутнім.

Молочай диневидний здатен витримувати помірну тінь. Розвивається повільно і може залишатися на одному місці та у тому самому ґрунті протягом багатьох років. Розмножується насінням.

Відверто кажучи, ця рослина нагадує чудовисько з книг Говарда Лавкрафта (фото: Вікіпедія)

Трахіандра

Це сукулент, який набуває популярності серед любителів незвичайного декору для дому. Його листя схоже на зелену вермішель, і він невибагливий у догляді. Трахіандра спокійно переносить посуху та коливання температур, але потребує багато розсіяного світла і свіжого повітря для нормального розвитку.

Ця зелена "вермішель" здатна вразити кого завгодно (фото: unusualseeds.net)

Каладіум

Ця рослина у вигляді маленького дерева з берегів Амазонки має скромні квіти та унікальні листя. Каладіум слід захищати від прямих сонячних променів та холодного вітру.

Ні, листя цієї рослини не пережили сувору радіацію, хоча саме так і здається (фото: Вікіпедія)

Бокарнея

Це розкішна рослина не тільки прикрашає інтер'єр, а й природно очищає, іонізує та зволожує повітря. Бокарнея любить яскраве світло та рідкий, але рясний полив відстояною водою. Узимку поливати її не потрібно.

Мініатюрна пальма - що може бути краще для домашнього саду? (фото: Вікіпедія)

Псевдолітоc

Цей сукулент, який нагадує камінь, оброслий коралами, стане яскравою зіркою вашого інтер'єру. Він вибагливий у догляді, але в тепличних умовах може радувати вас цвітінням навіть узимку.

Камінь? Ні! Хоча саме так здається (Фото: Вікіпедія)

Венерина мухоловка

Ця дивовижна хижа рослина приваблює своїм виглядом і здатностями. Для повноцінного росту венерина мухоловка потребує рясного поливу, сонячного місця з легкою тінню від полуденного сонця. Узимку температура не повинна опускатися нижче 15 градусів.

Про цю хижу рослину багато хто чув, але просто подивиться на її розкішний вигляд (фото: Вікіпедія)