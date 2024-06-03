Сад не потрібен: 7 видів плодових дерев, які можна легко виростити в квартирі

Хоча багато з них виростають величезними в дикій природі і полюбляють сонячні умови, є певні рослини, які чудово почуватимуться - і навіть приноситимуть плоди - у великому горщику у вашій вітальні.

Про те, які плодові дерева можна виростити в квартирі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Food52 .

Інжир

Якщо ви хочете, щоб дерево приносило плоди, оберіть невеликий сорт, такий як Браун Турція, який добре переносить сильну обрізку, самозапилюється і може процвітати в кімнатних умовах.

Розмір горщика впливатиме на те, наскільки великим і плодючим стане ваше дерево - тож обирайте більший горщик, щоб отримати більше плодів, або менший, якщо вам потрібно, щоб інжир залишився маленьким.

Це дерево також віддає перевагу суглинистому ґрунту - суміші глини та піску.

Плоди інжиру (ілюстрація: Freepik)

Поливати його слід приблизно раз на тиждень, і обрізати, коли дерево досягне потрібної вам висоти. Регулярне зволоження повітря також позитивно вплине на ріст рослини.

У той час як інжирні дерева без плодів чудово почуваються під непрямим сонячним промінням, їстівні сорти потрібно розміщувати на яскравому світлі. Проте вони не люблять холоду, тому тримайте їх подалі від протягу.

Цитрусові

Якщо ви хочете вирощувати цитрусові в приміщенні, обирайте карликові сорти, які самозапилюються, наприклад, лимон Мейєра або лайм - вони швидко дадуть урожай, а рослина залишиться зручного для догляду розміру.

Щодо апельсинів, радять звертати увагу на дерева сорту Каламондін - їхні плоди дуже кислі, проте їх можна використати в кулінарії. Найкращий ґрунт для вирощування здорових цитрусових - слабокислий і суглинистий.

Виростити цитрусові можна вдома (ілюстрація: Freepik)

Крім цього, ці рослини люблять багато вологи в повітрі - в ідеалі, до 50 відсотків вологості - але ви можете створити таке середовище, регулярно обприскуючи їх водою з пульверизатора або поставивши біля зволожувача.

Цитрусові потребують багато сонячного світла - від 8 до 12 годин щодня - тож поставте ваше дерево на найсонячніше місце біля вікна.

Оливкове дерево

Самозапильні та плодовиті оливкові дерева не потребують особливого догляду порівняно з іншими фруктовими деревами.

Купуючи кімнатне оливкове дерево, майте на увазі, що багато сортів є суто декоративними, тобто вони не матимуть плодів - тому зверніть увагу на Арбекіну та Піхолін.

Оливкове дерево (фото: Freepik)

Кімнатні оливкові дерева потрібно поливати лише тоді, коли просохне верхній шар ґрунту, і менше восени та взимку, коли вони перебувають у стані природного спокою.

Оливковому дереву потрібно щонайменше шість годин сонячного світла щодня. Тож поставте його біля сонячного вікна, що виходить на південь - але не надто близько, інакше листя буде кучерявим.

Авокадо

Змусити кімнатне дерево авокадо приносити плоди дуже складно, але можливо. Однак замість того, щоб вирощувати теплолюбне авокадо з кісточки, пошукайте щеплений саджанець, який має тканини дерева, що вже приносить смачні плоди.

Найкраще підійдуть невеликі дерева, такі як Вурц, Гвен та Вітселл, які не потребують перехресного запилення.

Як виростити авокадо вдома (ілюстрація: Freepik)

На дно горщика насипте трохи піску і заповніть його звичайною земляною сумішшю, щоб ваше дерево не мокло, і регулярно поливайте його, не допускаючи перезволоження ґрунту. Стиглі плоди можна залишити висіти на дереві на кілька тижнів.

Банани

Деякі бананові дерева дають їстівні плоди, а інші - ні. Знову ж таки, вам варто обирати карликову рослину, наприклад, карликовий "Кавендіш" або карликовий червоний, щоб вона не виросла надто великою. Банани самозапильні, тобто не потребують запилювачів.

Ґрунт для бананового дерева має бути легким і торф'янистим; удобрюйте його щомісяця, щоб воно росло сильним.

Як вирощувати банани вдома (ілюстрація: Freepik)

Банани люблять воду через своє величезне листя, але між поливами потрібно давати ґрунту повністю просохнути. Листя можна зволожувати, щоб імітувати вологий клімат.

Бананам треба велика кількість яскравого непрямого сонячного світла, тому, якщо можливо, поставте рослину на південній стороні. Періодично повертайте рослину, щоб світло потрапляло з усіх боків.

Абрикоси

Так само як і попередні дерева, слід обирати абрикоси карликових сортів. Якщо ви купуєте молоде дерево (а не вирощуєте дерево з зернятка) і правильно доглядаєте за ним, ви зможете їсти абрикоси вже в перший рік.

Зазвичай, карликові сорти віддають перевагу тісному горщику з суглинним ґрунтом. Також рекомендується додати в ґрунт трохи компосту - поживні речовини сприятимуть здоровому росту.

Виростити абрикоси вдома - цілком можливо (ілюстрація: Freepik)​​​​​

Регулярно поливайте ґрунт, щоб запобігти пересиханню. Якщо ж ви зможете забезпечити своєму абрикосовому дереву близько шести-восьми годин світла щодня, навіть непрямого, це покращить його зріст.

Шовковиця

Карликова шовковиця, наприклад, карликова вічнозелена, найкраще підходить для вирощування в приміщенні.

Як виростити вдома шовковицю (ілюстрація: Freepik)

Цьому дереву підходить звичайний ґрунт, так само як і регулярний полив. Водночас шовковиця росте повільно і любить просторі горщики.

Найкраще для цієї рослини підійде тепле, світле, сонячне місце; по можливості перемістіть її в місце з повним освітленням з весни до осені.