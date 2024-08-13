7 домашних растений, которые можно вырастить, всего лишь отщипнув листик

Увеличить количество зеленых любимцев дома можно не только приобретая новые взрослые растения или посеяв семена в отдельный горшок, но и отщипнув листик любимого цветка. Ведь эти растения размножаются вегетативным способом.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какие растения можно вырастить всего из одного листочка.
Фиалки в природной среде (фото: Wikipedia)
Фиалки - нежные цветы сиреневого цвета с ворсистыми листьями - одни из самых распространенных домашних растений.
Эти светолюбивые цветы можно легко размножить отщипыванием, отрезав здоровый лист с частью стебля со взрослого растения и поставив его в воду.
Один из видов колеуса (фото: Wikipedia)
Яркие листья этого растения придают привлекательность подоконникам, садовым грядкам и даже интерьерам. Эти растения ненавидят холод, но быстро укореняются благодаря черенке, поэтому сохранить образцы ваших любимцев очень просто.
Однако рекомендуют отрезать не менее 10 см веточки вместе с частью стебля. Листья с нижней части необходимо обрезать, посадить растение в грунт и накрыть полиэтиленом для парникового эффекта.
Цветы бегонии (фото: Wikipedia)
Это влаголюбивое растение растет в помещении или на открытом воздухе и может быть размножено листовыми, стеблевыми или корневыми черенками.
Для того чтобы размножить бегонию черенкованием, нужно отрезать большой и здоровый лист растения. Оставьте его на несколько часов и подготовьте почву - смесь торфа, перегнойной земли и песка.
Листья необходимо погрузить на глубину 1-2 см, а контейнер накрыть пленкой для парникового эффекта.
Сансевиерия (фото: Wikipedia)
Это популярное комнатное растение можно размножать несколькими способами в зависимости от того, какой сорт у вас есть. Однако самый простой - выращивание растения из листа.
Для этого нужно осторожно отрезать от растения здоровый лист, оставить его подсохнуть, а затем поместить в контейнер с грунтом, выбрав в равных пропорциях смесь перегнойной земли, большого перлита и песка.
Монстера (фото: Wikipedia)
Хотя размножение черенками не является основным методом выращивания монстеры, этот метод все же можно попробовать.
Листья растения необходимо поместить крупную банку с водой, добавив стимулятор для образования корней. Жидкость нужно обновлять до появления корешков, а затем высадить растение в почву.
Каланхоэ (фото: Wikipedia)
Каланхоэ, один из самых известных цветущих представителей суккулентов, легко выращивается черенкованием.
Для этого здоровый лист растения отрезают у основания, подсушивают срез и сажают лист в грунтовую смесь из торфа, песка и перлита. Для того чтобы листок каланхоэ пустил корни, необходимо создать тепличные условия.
Суккулент ехеверия (фото: Wikipedia)
Такие суккуленты как алоэ, хавортия, ехеверия (или каменная роза) обычно выращиваются из отрезанного "листика". Главным условием является то, чтобы эта часть растения была здорова.
Укоренять листики можно в воде, используя фильтрованную или кипяченую, с добавлением небольшого количества древесного угля. Также можно использовать специальный субстрат в соответствии с видом растения.
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При написании материала использовались следующие источники: Southern Living, Семья и дом, Wikipedia.