7 домашних растений, которые можно вырастить, всего лишь отщипнув листик

Фиалки

Фиалки в природной среде (фото: Wikipedia)

Фиалки - нежные цветы сиреневого цвета с ворсистыми листьями - одни из самых распространенных домашних растений.

Эти светолюбивые цветы можно легко размножить отщипыванием, отрезав здоровый лист с частью стебля со взрослого растения и поставив его в воду.

Колеус

Один из видов колеуса (фото: Wikipedia)

Яркие листья этого растения придают привлекательность подоконникам, садовым грядкам и даже интерьерам. Эти растения ненавидят холод, но быстро укореняются благодаря черенке, поэтому сохранить образцы ваших любимцев очень просто.

Однако рекомендуют отрезать не менее 10 см веточки вместе с частью стебля. Листья с нижней части необходимо обрезать, посадить растение в грунт и накрыть полиэтиленом для парникового эффекта.

Бегония

Цветы бегонии (фото: Wikipedia)

Это влаголюбивое растение растет в помещении или на открытом воздухе и может быть размножено листовыми, стеблевыми или корневыми черенками.

Для того чтобы размножить бегонию черенкованием, нужно отрезать большой и здоровый лист растения. Оставьте его на несколько часов и подготовьте почву - смесь торфа, перегнойной земли и песка.

Листья необходимо погрузить на глубину 1-2 см, а контейнер накрыть пленкой для парникового эффекта.

Сансевиерия

Сансевиерия (фото: Wikipedia)

Это популярное комнатное растение можно размножать несколькими способами в зависимости от того, какой сорт у вас есть. Однако самый простой - выращивание растения из листа.

Для этого нужно осторожно отрезать от растения здоровый лист, оставить его подсохнуть, а затем поместить в контейнер с грунтом, выбрав в равных пропорциях смесь перегнойной земли, большого перлита и песка.

Монстера

Монстера (фото: Wikipedia)

Хотя размножение черенками не является основным методом выращивания монстеры, этот метод все же можно попробовать.

Листья растения необходимо поместить крупную банку с водой, добавив стимулятор для образования корней. Жидкость нужно обновлять до появления корешков, а затем высадить растение в почву.

Каланхоэ

Каланхоэ (фото: Wikipedia)

Каланхоэ, один из самых известных цветущих представителей суккулентов, легко выращивается черенкованием.

Для этого здоровый лист растения отрезают у основания, подсушивают срез и сажают лист в грунтовую смесь из торфа, песка и перлита. Для того чтобы листок каланхоэ пустил корни, необходимо создать тепличные условия.

Суккуленты

Суккулент ехеверия (фото: Wikipedia)

Такие суккуленты как алоэ, хавортия, ехеверия (или каменная роза) обычно выращиваются из отрезанного "листика". Главным условием является то, чтобы эта часть растения была здорова.

Укоренять листики можно в воде, используя фильтрованную или кипяченую, с добавлением небольшого количества древесного угля. Также можно использовать специальный субстрат в соответствии с видом растения.