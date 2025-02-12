7 додатків для знайомств на Android та iPhone, які допоможуть знайти другу половинку
У сучасному світі, де час цінується понад усе, пошук другої половинки може стати справжнім викликом. Однак, технології не стоять на місці, і на допомогу приходять мобільні додатки для знайомств.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про 7 найкращих застосунків для знайомств на Android і iPhone, які допоможуть вам знайти своє кохання.
Tinder
Tinder - це один із найпопулярніших додатків для онлайн-знайомств у світі. З моменту свого запуску у 2012 році, він став синонімом мобільних знайомств, особливо серед молоді.
Головна перевага Tinder - простота використання і концепція свайпів: користувачі перегортають фотографії потенційних партнерів і обирають "право" (лайк) або "ліво" (відмова). Якщо двоє людей лайкнули одне одного, то вони можуть почати чат.
Додаток заснований на геолокації, що дає змогу знаходити збіги в безпосередній близькості.
Основні особливості:
- Простота та інтуїтивність інтерфейсу
- Геолокація для пошуку близьких збігів
- Можливість прокачування свого облікового запису за допомогою платних підписок (Tinder Plus, Tinder Gold і Tinder Platinum), які відкривають додаткові функції, як-от безлімітні лайки та функція "паспорт", що дає змогу змінювати геолокацію і знаходити партнерів по всьому світу
Доступність: Android та iOS
Tinder підходить для користувачів, які шукають як серйозні стосунки, так і випадкові знайомства. Він також використовується для пошуку нових друзів і партнерів для подорожей.
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Badoo
Badoo - це міжнародна платформа для знайомств, що була запущена у 2006 році і відтоді набрала понад 400 мільйонів користувачів. На відміну від Tinder, Badoo пропонує більш різноманітний досвід, що включає не тільки функцію свайпа, а й можливості для спілкування через чат, відеодзвінки та ігри.
Додаток доступний більш ніж 47 мовами й активно використовується в Європі, Латинській Америці та Азії.
Основні особливості:
- Геолокація для пошуку партнерів поблизу
- Функції відеодзвінків і обміну фотографіями в чатах
- Відкриті профілі, що дають змогу ознайомитися з користувачем ще до початку спілкування
- Вбудована система "пріоритетних заявок", де можна оплачувати просування свого профілю
- Підтримка відео- та голосових повідомлень
Доступність: Android та iOS
Badoo активно розширює свої можливості для міжнародних знайомств і підходить як для пошуку романтичних партнерів, так і для спілкування з друзями та обміну культурними інтересами.
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Bumble
Bumble - застосунок для знайомств, який вирізняється з-поміж інших тим, що надає жінкам право першим починати розмову в гетеросексуальних парах. Запущений в 2014 році колишньою співробітницею Tinder Вітні Вольф, він швидко став популярним, особливо серед жінок, завдяки своїй філософії безпеки та поваги.
Основні особливості:
- Жінки роблять перший крок у гетеросексуальних парах, що допомагає уникнути неприємних ситуацій і створює більш комфортний простір для спілкування
- У Bumble є не тільки можливість знайомитися, а й шукати друзів (Bumble BFF) або ділові контакти (Bumble Bizz)
- Можливість використання платних підписок (Bumble Boost і Bumble Premium), які відкривають додаткові функції, як-от розширені фільтри пошуку, Boost (збільшення видимості вашого профілю) і Travel Mode (можливість шукати партнерів в інших містах)
Доступність: Android та iOS
Bumble часто обирають ті, хто шукає не тільки романтичні стосунки, а й можливість завести нових друзів або налагодити ділові контакти.
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Tabor
Tabor - це соціальна платформа для знайомств, яка завоювала популярність завдяки своєму унікальному підходу та залученості користувачів. Додаток привертає увагу завдяки функції "знайомств з інтересами", даючи змогу людям не просто знаходити підходящих партнерів, а й ділитися спільними захопленнями.
Основні особливості:
- Профілі з особистими інтересами, хобі та захопленнями, що дає змогу точніше вибрати збіги
- Додаток фокусується на створенні глибокого зв'язку через спільні інтереси і заняття
- Можливості для надсилання повідомлень, а також відеочатів і голосових повідомлень
- Підтримка як платних, так і безкоштовних функцій
Доступність: Android та iOS
Tabor орієнтований на людей, які шукають не просто зустрічей, а сумісність за інтересами, що робить його ідеальним для тих, хто хоче почати стосунки на основі спільних поглядів і занять.
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Hinge Dating App
Hinge - це один із популярних додатків для знайомства, призначений для користувачів, які шукають серйозні стосунки. Застосунок позиціонує себе як "спроектований, щоб вас видалили", оскільки його мета - допомогти людям знайти довгострокові та стабільні стосунки, а не випадкові зв'язки.
Hinge пропонує докладні анкети із запитаннями та фото, які дають можливість краще пізнати особистість співрозмовника.
Основні особливості:
- Профілі користувачів більш докладні, ніж у більшості конкурентів, включно з цікавими запитаннями, на які потрібно відповісти, що допомагає краще зрозуміти особистість
- Додаток також використовує геолокацію для пошуку збігів поблизу
- Hinge пропонує платну підписку, яка відкриває функції, такі як можливість бачити, хто лайкнув ваш профіль, і додаткові фільтри
Доступність: Android
Hinge орієнтований на серйозні стосунки і підійде користувачам, які втомилися від випадкових побачень і шукають глибших і довгострокових зв'язків.
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Luxy
Luxy - це ексклюзивний застосунок для знайомств, орієнтований на заможних і успішних людей. Запущений у 2014 році, Luxy швидко завоював популярність завдяки своїй унікальній аудиторії та високому рівню безпеки.
Додаток активно використовується людьми, які цінують розкішний спосіб життя і шукають партнера, що розділяє ці цінності.
Основні особливості:
- Додаток вимагає від користувачів пройти процес перевірки, щоб підтвердити свій дохід або рівень життя
- Можливість спілкування в приватних чатах і обміну фото
- Додаток надає більш високоякісні профілі, призначені для заможних користувачів
Доступність: Android та iOS
Luxy ідеально підходить для людей, які шукають партнера з високим рівнем життя і хочуть проводити час у компанії успішних та амбітних людей.
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Match
Match - це один із найстаріших і найвідоміших додатків для знайомств. З моменту свого запуску в 1995 році, він продовжує залишатися на піку популярності, пропонуючи платформу для пошуку серйозних стосунків.
Match використовує комбінацію алгоритмів і переваг для того, щоб допомогти користувачам знаходити найбільш підходящих партнерів.
Основні особливості:
- Докладні анкети з безліччю параметрів для пошуку сумісності
- Можливість переглядати профілі інших користувачів, а також шукати збіги через докладні фільтри
- Доступність підписки для поліпшення функціоналу, включно з можливістю бачити хто переглянув ваш профіль
Доступність: Android
Match підходить для тих, хто серйозно налаштований на стосунки і шукає довгострокову сумісність із партнером.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: CNET, Mashable