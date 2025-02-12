7 додатків для знайомств на Android та iPhone, які допоможуть знайти другу половинку

У сучасному світі, де час цінується понад усе, пошук другої половинки може стати справжнім викликом. Однак, технології не стоять на місці, і на допомогу приходять мобільні додатки для знайомств.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про 7 найкращих застосунків для знайомств на Android і iPhone, які допоможуть вам знайти своє кохання.

Tinder

Tinder - це один із найпопулярніших додатків для онлайн-знайомств у світі. З моменту свого запуску у 2012 році, він став синонімом мобільних знайомств, особливо серед молоді.

Головна перевага Tinder - простота використання і концепція свайпів: користувачі перегортають фотографії потенційних партнерів і обирають "право" (лайк) або "ліво" (відмова). Якщо двоє людей лайкнули одне одного, то вони можуть почати чат.

Додаток заснований на геолокації, що дає змогу знаходити збіги в безпосередній близькості.

Основні особливості:

Простота та інтуїтивність інтерфейсу

Геолокація для пошуку близьких збігів

Можливість прокачування свого облікового запису за допомогою платних підписок (Tinder Plus, Tinder Gold і Tinder Platinum), які відкривають додаткові функції, як-от безлімітні лайки та функція "паспорт", що дає змогу змінювати геолокацію і знаходити партнерів по всьому світу

Доступність: Android та iOS

Tinder підходить для користувачів, які шукають як серйозні стосунки, так і випадкові знайомства. Він також використовується для пошуку нових друзів і партнерів для подорожей.

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Badoo

Badoo - це міжнародна платформа для знайомств, що була запущена у 2006 році і відтоді набрала понад 400 мільйонів користувачів. На відміну від Tinder, Badoo пропонує більш різноманітний досвід, що включає не тільки функцію свайпа, а й можливості для спілкування через чат, відеодзвінки та ігри.

Додаток доступний більш ніж 47 мовами й активно використовується в Європі, Латинській Америці та Азії.

Основні особливості:

Геолокація для пошуку партнерів поблизу

Функції відеодзвінків і обміну фотографіями в чатах

Відкриті профілі, що дають змогу ознайомитися з користувачем ще до початку спілкування

Вбудована система "пріоритетних заявок", де можна оплачувати просування свого профілю

Підтримка відео- та голосових повідомлень

Доступність: Android та iOS

Badoo активно розширює свої можливості для міжнародних знайомств і підходить як для пошуку романтичних партнерів, так і для спілкування з друзями та обміну культурними інтересами.

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Bumble

Bumble - застосунок для знайомств, який вирізняється з-поміж інших тим, що надає жінкам право першим починати розмову в гетеросексуальних парах. Запущений в 2014 році колишньою співробітницею Tinder Вітні Вольф, він швидко став популярним, особливо серед жінок, завдяки своїй філософії безпеки та поваги.

Основні особливості:

Жінки роблять перший крок у гетеросексуальних парах, що допомагає уникнути неприємних ситуацій і створює більш комфортний простір для спілкування

У Bumble є не тільки можливість знайомитися, а й шукати друзів (Bumble BFF) або ділові контакти (Bumble Bizz)

Можливість використання платних підписок (Bumble Boost і Bumble Premium), які відкривають додаткові функції, як-от розширені фільтри пошуку, Boost (збільшення видимості вашого профілю) і Travel Mode (можливість шукати партнерів в інших містах)

Доступність: Android та iOS

Bumble часто обирають ті, хто шукає не тільки романтичні стосунки, а й можливість завести нових друзів або налагодити ділові контакти.

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Tabor

Tabor - це соціальна платформа для знайомств, яка завоювала популярність завдяки своєму унікальному підходу та залученості користувачів. Додаток привертає увагу завдяки функції "знайомств з інтересами", даючи змогу людям не просто знаходити підходящих партнерів, а й ділитися спільними захопленнями.

Основні особливості:

Профілі з особистими інтересами, хобі та захопленнями, що дає змогу точніше вибрати збіги

Додаток фокусується на створенні глибокого зв'язку через спільні інтереси і заняття

Можливості для надсилання повідомлень, а також відеочатів і голосових повідомлень

Підтримка як платних, так і безкоштовних функцій

Доступність: Android та iOS

Tabor орієнтований на людей, які шукають не просто зустрічей, а сумісність за інтересами, що робить його ідеальним для тих, хто хоче почати стосунки на основі спільних поглядів і занять.

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Hinge Dating App

Hinge - це один із популярних додатків для знайомства, призначений для користувачів, які шукають серйозні стосунки. Застосунок позиціонує себе як "спроектований, щоб вас видалили", оскільки його мета - допомогти людям знайти довгострокові та стабільні стосунки, а не випадкові зв'язки.

Hinge пропонує докладні анкети із запитаннями та фото, які дають можливість краще пізнати особистість співрозмовника.

Основні особливості:

Профілі користувачів більш докладні, ніж у більшості конкурентів, включно з цікавими запитаннями, на які потрібно відповісти, що допомагає краще зрозуміти особистість

Додаток також використовує геолокацію для пошуку збігів поблизу

Hinge пропонує платну підписку, яка відкриває функції, такі як можливість бачити, хто лайкнув ваш профіль, і додаткові фільтри

Доступність: Android

Hinge орієнтований на серйозні стосунки і підійде користувачам, які втомилися від випадкових побачень і шукають глибших і довгострокових зв'язків.

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Luxy

Luxy - це ексклюзивний застосунок для знайомств, орієнтований на заможних і успішних людей. Запущений у 2014 році, Luxy швидко завоював популярність завдяки своїй унікальній аудиторії та високому рівню безпеки.

Додаток активно використовується людьми, які цінують розкішний спосіб життя і шукають партнера, що розділяє ці цінності.

Основні особливості:

Додаток вимагає від користувачів пройти процес перевірки, щоб підтвердити свій дохід або рівень життя

Можливість спілкування в приватних чатах і обміну фото

Додаток надає більш високоякісні профілі, призначені для заможних користувачів

Доступність: Android та iOS

Luxy ідеально підходить для людей, які шукають партнера з високим рівнем життя і хочуть проводити час у компанії успішних та амбітних людей.

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Match

Match - це один із найстаріших і найвідоміших додатків для знайомств. З моменту свого запуску в 1995 році, він продовжує залишатися на піку популярності, пропонуючи платформу для пошуку серйозних стосунків.

Match використовує комбінацію алгоритмів і переваг для того, щоб допомогти користувачам знаходити найбільш підходящих партнерів.

Основні особливості:

Докладні анкети з безліччю параметрів для пошуку сумісності

Можливість переглядати профілі інших користувачів, а також шукати збіги через докладні фільтри

Доступність підписки для поліпшення функціоналу, включно з можливістю бачити хто переглянув ваш профіль

Доступність: Android

Match підходить для тих, хто серйозно налаштований на стосунки і шукає довгострокову сумісність із партнером.

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