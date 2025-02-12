7 приложений для знакомств на Android и iPhone, которые помогут найти вторую половинку
В современном мире, где время ценится превыше всего, поиск второй половинки может стать настоящим вызовом. Однако, технологии не стоят на месте, и на помощь приходят мобильные приложения для знакомств.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 7 лучших приложений для знакомств на Android и iPhone, которые помогут вам найти свою любовь.
Tinder
Tinder - это одно из самых популярных приложений для онлайн-знакомств в мире. С момента своего запуска в 2012 году, оно стало синонимом мобильных знакомств, особенно среди молодежи.
Главное преимущество Tinder - простота использования и концепция свайпов: пользователи пролистывают фотографии потенциальных партнеров и выбирают "право" (лайк) или "лево" (отказ). Если два человека лайкнули друг друга, то они могут начать чат.
Приложение основано на геолокации, что позволяет находить совпадения в непосредственной близости.
Основные особенности:
- Простота и интуитивность интерфейса
- Геолокация для поиска близких совпадений
- Возможность прокачки своего аккаунта с помощью платных подписок (Tinder Plus, Tinder Gold и Tinder Platinum), которые открывают дополнительные функции, такие как безлимитные лайки и функция "паспорт", позволяющая менять геолокацию и находить партнеров по всему миру
Доступность: Android и iOS
Tinder подходит для пользователей, которые ищут как серьезные отношения, так и случайные знакомства. Оно также используется для поиска новых друзей и партнеров для путешествий.
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Badoo
Badoo - это международная платформа для знакомств, запущенная в 2006 году и с тех пор набравшая более 400 миллионов пользователей. В отличие от Tinder, Badoo предлагает более разнообразный опыт, включающий не только функцию свайпа, но и возможности для общения через чат, видеозвонки и игры.
Приложение доступно на более чем 47 языках и активно используется в Европе, Латинской Америке и Азии.
Основные особенности:
- Геолокация для поиска партнеров поблизости
- Функции видеозвонков и обмена фотографиями в чатах
- Открытые профили, позволяющие ознакомиться с пользователем еще до начала общения
- Встроенная система "приоритетных заявок", где можно оплачивать продвижение своего профиля
- Поддержка видео- и голосовых сообщений
Доступность: Android и iOS
Badoo активно расширяет свои возможности для международных знакомств и подходит как для поиска романтических партнеров, так и для общения с друзьями и обмена культурными интересами.
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Bumble
Bumble - приложение для знакомств, которое выделяется на фоне других тем, что предоставляет женщинам право первым начинать разговор в гетеросексуальных парах. Запущенное в 2014 году бывшей сотрудницей Tinder Уитни Вольф, оно быстро стало популярным, особенно среди женщин, благодаря своей философии безопасности и уважения.
Основные особенности:
- Женщины делают первый шаг в гетеросексуальных парах, что помогает избежать неприятных ситуаций и создает более комфортное пространство для общения
- В Bumble есть не только возможность знакомиться, но и искать друзей (Bumble BFF) или деловые контакты (Bumble Bizz)
- Возможность использования платных подписок (Bumble Boost и Bumble Premium), которые открывают дополнительные функции, такие как расширенные фильтры поиска, Boost (увеличение видимости вашего профиля) и Travel Mode (возможность искать партнеров в других городах)
Доступность: Android и iOS
Bumble часто выбирают те, кто ищет не только романтические отношения, но и возможность завести новых друзей или наладить деловые контакты.
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Tabor
Tabor - это социальная платформа для знакомств, которая завоевала популярность благодаря своему уникальному подходу и вовлеченности пользователей. Приложение привлекает внимание благодаря функции “знакомств с интересами”, позволяя людям не просто находить подходящих партнеров, но и делиться общими увлечениями.
Основные особенности:
- Профили с личными интересами, хобби и увлечениями, что позволяет более точно выбрать совпадения
- Приложение фокусируется на создании глубокой связи через общие интересы и занятия
- Возможности для отправки сообщений, а также видеочатов и голосовых сообщений
- Поддержка как платных, так и бесплатных функций
Доступность: Android и iOS
Tabor ориентирован на людей, которые ищут не просто встреч, а совместимость по интересам, что делает его идеальным для тех, кто хочет начать отношения на основе общих взглядов и занятий.
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Hinge Dating App
Hinge - это одно из популярных приложений для знакомства, предназначенное для пользователей, которые ищут серьезные отношения. Приложение позиционирует себя как “спроектированное, чтобы вас удалили", так как его цель - помочь людям найти долгосрочные и стабильные отношения, а не случайные связи.
Hinge предлагает подробные анкеты с вопросами и фото, которые дают возможность лучше узнать личность собеседника.
Основные особенности:
- Профили пользователей более подробные, чем у большинства конкурентов, включая интересные вопросы, на которые нужно ответить, что помогает лучше понять личность
- Приложение также использует геолокацию для поиска совпадений поблизости
- Hinge предлагает платную подписку, которая открывает функции, такие как возможность видеть, кто лайкнул ваш профиль, и дополнительные фильтры
Доступность: Android
Hinge ориентирован на серьезные отношения и подойдет пользователям, которые устали от случайных свиданий и ищут более глубокие и долгосрочные связи.
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Luxy
Luxy - это эксклюзивное приложение для знакомств, которое ориентировано на состоятельных и успешных людей. Запущенное в 2014 году, Luxy быстро завоевало популярность благодаря своей уникальной аудитории и высокому уровню безопасности.
Приложение активно используется людьми, которые ценят роскошный образ жизни и ищут партнера, разделяющего эти ценности.
Основные особенности:
- Приложение требует от пользователей пройти процесс проверки, чтобы подтвердить свой доход или уровень жизни
- Возможность общения в приватных чатах и обмена фото
- Приложение предоставляет более высококачественные профили, предназначенные для состоятельных пользователей
Доступность: Android и iOS
Luxy идеально подходит для людей, которые ищут партнера с высоким уровнем жизни и хотят проводить время в компании успешных и амбициозных людей.
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Match
Match - это одно из старейших и наиболее известных приложений для знакомств. С момента своего запуска в 1995 году, оно продолжает оставаться на пике популярности, предлагая платформу для поиска серьезных отношений.
Match использует комбинацию алгоритмов и предпочтений для того, чтобы помочь пользователям находить наиболее подходящих партнеров.
Основные особенности:
- Подробные анкеты с множеством параметров для поиска совместимости
- Возможность просматривать профили других пользователей, а также искать совпадения через подробные фильтры
- Доступность подписки для улучшения функционала, включая возможность видеть кто просмотрел ваш профиль
Доступность: Android
Match подходит для тех, кто серьезно настроен на отношения и ищет долгосрочную совместимость с партнером.
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При подготовке материала использовались следующие источники: CNET, Mashable