7 деревьев, которые нельзя сажать осенью. Они не приживутся!

Осенью многие растения начинают готовиться к зиме, постепенно переходя в состояние покоя, что ограничивает их возможности для укоренения. Поэтому молодые саженцы часто не успевают развить корневую систему до наступления первых морозов, что может привести к их гибели.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о деревьях, которые не рекомендуется сажать осенью.

Почему некоторые деревья не стоит сажать осенью

При осенней посадке важно учитывать несколько факторов, влияющих на успешное укоренение и развитие деревьев.

Во-первых, температура почвы осенью часто слишком низкая для эффективного укоренения, поскольку многие деревья нуждаются в температуре почвы от 10 до 15°C.

Во-вторых, в разных регионах осенние заморозки наступают в разное время, и в северных регионах посадку следует завершить гораздо раньше, чтобы деревья успели окрепнуть.

В-третьих, молодые саженцы могут быть слабыми или обладать недостаточно развитой корневой системой, что увеличивает риск их гибели.

Персик

Персики очень чувствительны к холоду, и им нужно больше времени для укоренения. Если высадить их осенью, корневая система не успеет укрепиться до наступления морозов, что может привести к гибели растения.

Персики лучше высаживать весной, когда температура почвы достаточно высока для активного роста. Это обеспечит дереву достаточное время для адаптации к условиям среды.

Абрикос

Абрикосы также отличаются слабой зимостойкостью, особенно когда речь идет о молодых саженцах. Они чувствительны к резким температурным колебаниям и сильным морозам, которые могут возникнуть уже в осенний период.

Если посадить абрикосы осенью, они могут не выдержать первые заморозки из-за слабой корневой системы. Потому посадку абрикоса лучше планировать на весну.

Абрикосы не стоит сажать осенью (фото: Freepik.com)

Черешня

Черешня для укоренения нуждается в стабильном тепле, которого осенью часто не хватает. Даже если дерево успеет прижиться, суровая зима может повредить молодые корни или повлечь за собой пересыхание ствола.

Высадка черешни весной позволит ей укорениться более надежно, обеспечивая лучшие шансы на выживание. Весенняя посадка обеспечивает оптимальные условия для адаптации саженца.

Груша

Груша обладает относительно высокой морозостойкостью, но молодые саженцы могут испытать вред при осенней посадке. Они не успевают полноценно адаптироваться к зимним условиям, что приводит к возможным трещинам на стволе.

Это особенно касается нежных сортов груш, больше подходящих для весенней посадки. Весенний период дает дереву нужное время для укрепления корней.

Айва

Айва, хотя и может расти в наших широтах, также очень чувствительна к низким температурам. Осенняя посадка этого дерева может привести к гибели саженцев из-за слабой морозостойкости.

Для айвы важны комфортные условия в период начального развития, которые лучше всего обеспечиваются весной. Весенняя посадка поможет айве быстрее адаптироваться к окружающей среде.

Алича

Хотя алыча считается достаточно устойчивой к разным погодным условиям, молодые саженцы могут пострадать от зимних морозов. Ее корневая система может не успеть развиться за короткий осенний период, что делает растение уязвимым к промерзанию почвы.

Весенняя посадка дает алыче больше времени для укрепления корневой системы. Это обеспечит лучшую выживаемость растения в течение холодного периода.

Многие растения не успевают укорениться до зимы (фото: Freepik.com)

Миндаль

Миндаль - это теплолюбивое дерево, которое тяжело переносит холодную зиму, особенно в наших широтах. Осенняя посадка почти всегда завершается гибелью саженцев, поскольку миндаль требует более длительного периода адаптации к зимним условиям.

Его лучше сажать весной, когда температура и влажность способствуют развитию корневой системы. Весна обеспечивает миндаль оптимальные условия для быстрого роста и приживления.