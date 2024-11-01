Посівний календар на листопад 2024: коли і що садити

Листопад - спокійний місяць для садівників: урожай зібрано, але ще залишаються деякі роботи перед зимою. Потрібно виконати підготовку ґрунту та висадити деякі культури.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли у листопаді сприятливі дні для різних робіт на городі.

1 листопада

Початок місяця з Новою Луною не підходить для робіт з рослинами. Рекомендується перекопати землю на порожніх ділянках та прибрати опале листя, щоб запобігти інфекціям.

2 листопада

Луна в Скорпіоні - вдалий час для посадки цибулі та часнику. Вибирайте озимі сорти, щоб уникнути загибелі від морозів.

3 листопада

Луна в Стрільці не сприяє посадкам, але можна посіяти скоростиглі зелені культури. Перекопайте ґрунт та прибирайте рослинні залишки для запобігання грибковим інфекціям.

4 листопада

Цей день підходить для обробки дерев захисними засобами. Протягом холодної пори року слід запобігти хворобам, обробивши дерева препаратом на основі міді.

5 листопада

Продовжте обробку рослин від зимуючих шкідників та хвороб. Особливо слід звернути увагу на кімнатні рослини, які також можуть бути схильні до захворювань.

6 листопада

Луна в Козерозі - гарний час для посадки яблунь і груш. Якщо температура дозволяє, проводьте посадки хвойних рослин.

7 листопада

Перед зимою варто провести вологозарядний полив, якщо осінь була сухою. Також перекопайте землю та вносьте добрива, якщо ґрунт став кислим.

8 листопада

Водолій - неплодоносний знак; краще не садити та не сіяти. Підготуйте газон до зимівлі, оприскуючи його від захворювань.

9 листопада

Займіться підготовкою ґрунту для розсади, використовуючи садову землю, торф і пісок. Проаналізуйте минулий сезон, щоб уникнути помилок у наступному році.

10 листопада

Риби - продуктивний знак; варто посіяти культури для вирощування вдома. Підготуйте живці для щеплення та підпишіть їх.

11 листопада

За сприятливої погоди посадіть цибулинні квіти на сонячному місці. Проведіть санітарну обрізку винограду та дерев, видаляючи сухі гілки.

12 листопада

Луна переходить у неплідний знак Овна, тому не рекомендується садити чи сіяти культурні рослини, оскільки вони можуть хворіти і не давати хорошого врожаю. Можна провести обробку від хвороб і шкідників, зокрема обробити газон фунгіцидом.

13 листопада

На ділянці все ще не варто виконувати більшість робіт, тому краще відпочити або зайнятися домашніми справами. Можна оглянути сад і оновити захист від гризунів, розклавши приманки від мишей.

14 листопада

Луна у урожайному знаку Тельця, тому можна проводити всі агрономічні заходи, включаючи посадку дерев і насіння моркви. Не забудьте замульчувати грядки торфом або хвоєю.

15 листопада

У цей період добре підгодувати рослини, особливо калійними добривами, щоб забезпечити їх зимівлю. Також не забудьте обрізати виноград, щоб він краще зростав у наступному сезоні.

16 листопада

Повня не найкращий час для активних робіт, краще відпочити. Але можна почати планувати новий сезон, складати схематичний план ділянки і позначати місця для внесення добрив.

17 листопада

Луна у Близнюках, тому не варто поливати рослини. Перевірте урожай на зберіганні, щоб вчасно виявити і видалити гнилі плоди.

18 листопада

Не рекомендується поливати або садити рослини, але можна пересаджувати ампельні або в’юнкі рослини. Також огляньте вазони на наявність шкідників, таких як мучнистий червець.

19 листопада

Рак є дуже родючим знаком, підходить для висіву зелені, яку можна вирощувати на підвіконні. Висівайте насіння руколи, базиліку або зеленої цибулі в місткостях з живильним субстратом.

20 листопада

За сприятливих погодних умов можна висіяти насіння моркви і петрушки під зиму. Також утепліть молоді лозини винограду, щоб захистити їх від морозів.

21 листопада

Луна у Леві, що вважається неплідним знаком, тому краще утриматися від посадок. Можна перевірити саджанці і прибрати сніг з їхніх гілок.

22 листопада

Перевірте, чи не пошкоджено кору дерев гризунами. Слід також розкласти приманки проти гризунів, які можуть завдати шкоди рослинам.

23 листопада

Луна у Діві, що підходить для висіву або пересадки квітів. Перевірте овочі і фрукти на наявність пошкоджень і видаліть їх.

24 листопада

Пора прибрати в теплиці і провести дезінфекцію. Також очистіть інструменти і підготуйте їх до зберігання до весни.

25 листопада

Продовжуйте заготовляти ґрунт для розсади, поки земля не замерзла. Якщо не встигли укрити троянди, зробіть це, коли температура стане стабільно негативною.

26 листопада

Луна перебуває в знаку Терезів, тому можна висіяти зелень або насіння для балконних грядок. Якщо погода сприяє, це час для підживлення рослин, які цього потребують.

27 листопада

Наразі не рекомендується сіяти або пересаджувати рослини, оскільки Луна в знаку Скорпіона, який вважається неплодоносним. Краще відпочити або зайнятися підготовкою до зимівлі.

28 листопада

Зараз Луна у Стрільці, що робить цей період вдалим для сівби, але все ж краще обмежитися основними агротехнічними заходами. Рекомендується перевірити зберігання овочів, аби вчасно виявити пошкоджені плоди.

29 листопада

Сьогодні можна продовжити роботи на городі, адже Луна знову у родючому знаку Козерога. Не забудьте про обробку рослин від шкідників та хвороб.

30 листопада

Луна знову повертається до знака Водолія, що сприяє сівбі та пересадці. Займіться підготовкою ґрунту для розсади, адже зазвичай у грудні вже складно працювати на вулиці.