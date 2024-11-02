7 рослин, які ще не пізно посадити в листопаді та отримати ранній урожай

Осінь - це не тільки час збору врожаю, а й можливість підготувати город до весни. Якщо ви хочете отримати свіжі овочі на 2-4 тижні раніше, варто задуматися про осінню посадку деяких рослин ще у листопаді.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які рослини можна висадити в листопаді, а також надає кілька корисних рекомендацій для успішного посіву.

Як саджати рослини на городі в листопаді

Осіння посадка - це чудова можливість отримати ранній урожай свіжих овочів і зелені.

Перед посадкою важливо дочекатися встановлення холодної погоди - це кінець жовтня або листопад, коли температура не перевищує +3 градуси. Посів рослин у цей час забезпечує їх надійний зимовий період, а також захист від ранніх весняних заморозків.

Для осінньої посадки рекомендується взяти на 20% більше насіння, ніж зазвичай, оскільки деякі з них можуть не вижити. Вибирайте сонячні ділянки без застою води, щоб рослини могли отримувати достатню кількість світла і не піддавалися ризику загнивання.

Кріп

Кріп - одна з найпопулярніших трав, яку можна сіяти восени. Насіння потрібно сіяти густо, коли температура опуститься до +3 градусів. Це дозволяє рослинам закріпитися перед холодами і отримати ранній урожай весною.

Кріп добре переносить невеликі заморозки і швидко росте, тож вже на початку травня ви зможете насолодитися свіжими зеленими листками.

Петрушка

Петрушка - ще одна ароматна зелень, яка добре приживається в осінніх умовах. Вона здатна витримувати морози до -9 градусів, тому її насіння можна висаджувати на початку листопада.

Петрушка швидко сходить після стратифікації, що робить її ідеальним кандидатом для осіннього посіву. З неї виходять чудові салати, а також вона додає смаку багатьом стравам.

Ранні кріп та петрушка - чудові весняні приправи (фото: Pixabay.com)

Коріандр

Коріандр, або кінзу, також можна сіяти в уже промерзлу верхню частину ґрунту. Насіння слід заглибити на 1-2 см, щоб рослини мали можливість прорости навіть у холодну погоду.

Ця трава стане незамінною у ваших стравах, особливо в азійській та мексиканській кухнях. За правильного догляду ви отримаєте ароматний урожай вже на початку весни.

Рукола

Рукола - пікантна зелень, яку можна сіяти при нульовій температурі. Її насіння слід висаджувати глибше, ніж у випадку з іншими травами, щоб захистити їх від морозу.

Рукола швидко сходить і дає ранній урожай, а її пряний смак робить її популярною серед гурманів. Салати з руколою стануть справжнім делікатесом у вашій весняній кухні.

Салатна гірчиця

Салатна гірчиця потребує особливих умов для посіву - її краще сіяти під час стійких морозів. Вона швидко росте і здатна витримувати низькі температури, що робить її ідеальною для осінньої посадки.

Салатна гірчиця додає пікантності стравам і може бути використана в салатах, гарнірах та соусах. На початку весни ви зможете насолодитися її свіжими, хрусткими листками.

Салат

Салат - ще один чудовий варіант для осіннього посіву. Найкраще сіяти його, коли температура не перевищує +2 градуси. Він швидко росте і дозволяє насолодитися свіжими листками вже в березні.

Додатково салат має низьку калорійність і містить багато вітамінів, що робить його корисним доповненням до будь-якої страви.

Салат варто посадити восени та зібрати рано навесні (фото: Pixabay.com)

Щавель

Щавель - це чудова рослина, яка також добре росте в холодні пори року. Насіння висівають на глибину 1 см, і він здатен витримувати навіть невеликі заморозки.

Щавель є багатим джерелом вітамінів і мінералів, а його кислуватий смак робить його популярним у супах та салатах. Вже з початку весни ви зможете збирати свіжі врожаї.