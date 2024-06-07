7 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна зізнаватися в коханні та ходити на побачення

Сьогодні, 7 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
На жаль, про життя святого Феодота відомо дуже мало. Церква каже, що він жив за часів царювання Діоклітіан та Максиміан в Анкірі Галатійській.
Це були важкі дні для християн, оскільки їх ловили, катували, вбивали та навіть кидали їх тіла на поживу собакам. Феодот же таємно хоронив тіла християн, віддаючи останню честь померлим.
Існує легенда, що одного разу він дістав із озера тіла семи мучеників, які були вбиті за свою віру та поховав їх. За цією справою Феодота побачив Теоктекн-Ігемон і наказав своїм людям схопити його, щоб одразу відправити на тортури. Він витримав усі випробування з мужністю, але зрештою страчений.
Феодот Анкірський, він же Феодот Корчемник (ілюстрація: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не слід надавати значення снам у ніч на 7 червня, оскільки здавна існує думка, що вони позбавлені будь-якого сенсу і не мають нічого важливого.
Сьогодні іменини святкують: Афанасій, Антон, Гнат, Богдан, Веніамін, Василь, Валентин, Михайло, Володимир, Олександр, Віктор, Вольдемар, Іван, Григорій, Микола, Лев, Петро, Павло, Степан, Ян, Тарас, Сюзанна, Валерія, Марія, Зінаїда.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми вже писали коли будемо святкувати Курбан-байрам в Україні у 2024 році.
Читайте також церковний календар на літо 2024 року.
Під час нписання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ та Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ а також SogodniSvyato та Вікіпедія.