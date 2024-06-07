7 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна зізнаватися в коханні та ходити на побачення

Яке сьогодні свято у церковному календарі

На жаль, про життя святого Феодота відомо дуже мало. Церква каже, що він жив за часів царювання Діоклітіан та Максиміан в Анкірі Галатійській.

Це були важкі дні для християн, оскільки їх ловили, катували, вбивали та навіть кидали їх тіла на поживу собакам. Феодот же таємно хоронив тіла християн, віддаючи останню честь померлим.

Існує легенда, що одного разу він дістав із озера тіла семи мучеників, які були вбиті за свою віру та поховав їх. За цією справою Феодота побачив Теоктекн-Ігемон і наказав своїм людям схопити його, щоб одразу відправити на тортури. Він витримав усі випробування з мужністю, але зрештою страчений.

Феодот Анкірський, він же Феодот Корчемник (ілюстрація: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 7 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

не можна освідчуватися в коханні та планувати побачення, оскільки цей день вважається несприятливим для будь-яких любовних справ

сьогодні заборонено носити срібні прикраси, натомість варто замінити їх на золото - як символ сонця, який буде приносити удачу в усіх справах

не варто розповідати про свої плани на майбутнє, бо вважається, що можна наврочити

Також не слід надавати значення снам у ніч на 7 червня, оскільки здавна існує думка, що вони позбавлені будь-якого сенсу і не мають нічого важливого.

Народні прикмети і традиції цього дня

якщо сьогодні дощить - до гарного врожаю

ввечері голосно квакають жаби - буде гарна погода

мляві бджоли сидять на стінках вулика - до спеки та можливої ​​засухи

якщо сонячні промені набули темнішого відтінку - чекайте сильної грози

якщо за ніч павуки сплели багато павутиння - день обіцяє бути ясним і теплим

раптове затишшя в лісі - незабаром буде гроза

якщо голуби поводяться неспокійно, але погода ясна - незабаром почнуться опади

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Афанасій, Антон, Гнат, Богдан, Веніамін, Василь, Валентин, Михайло, Володимир, Олександр, Віктор, Вольдемар, Іван, Григорій, Микола, Лев, Петро, Павло, Степан, Ян, Тарас, Сюзанна, Валерія, Марія, Зінаїда.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: