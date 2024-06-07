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7 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя признаваться в любви и ходить на свидание

Церковный праздник 7 июня 2024 года по новому календарю (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 7 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого священномученика Теодота, епископа Анкирского по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

К сожалению, о жизни святого Феодота известно очень мало. Церковь говорит, что он жил во времена царствования Диоклитиан и Максимиан в Анкире Галатийской.

Это были трудные дни для христиан, поскольку их ловили, пытали, убивали и даже бросали их тела в пищу собакам. Феодот же тайно хоронил тела христиан, отдавая последнюю честь умершим.

Существует легенда, что однажды он достал из озера тела семи мучеников, убитых за свою веру и похоронив их. За этим делом Феодота увидел Теоктекн-Игемон и приказал своим людям схватить его, чтобы сразу же отправить на пытку. Он выдержал все испытания с мужеством, но в конце концов был казнен.

Феодот Анкирский, он же Феодот Корчемник (иллюстрация: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 7 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • нельзя признаваться в любви и планировать свидания, поскольку этот день считается неблагоприятным для любых любовных дел
  • сегодня запрещено носить серебряные украшения, вместо этого стоит заменить их на золото - как символ солнца, который будет приносить удачу во всех делах
  • не стоит рассказывать о своих планах на будущее, потому что считается, что можно сглазить

Также не следует придавать значение снам в ночь на 7 июня, поскольку издавна бытует мнение, что они лишены всякого смысла и не имеют ничего важного.

Народные приметы и традиции этого дня

  • если сегодня идет дождь - к хорошему урожаю
  • вечером громко квакают лягушки - будет хорошая погода
  • вялые пчелы сидят на стенках улья - к жаре и возможной засухе
  • если солнечные лучи приобрели более темный оттенок - ждите сильной грозы
  • если за ночь пауки сплели много паутины - день будет обещает быть ясным и теплым
  • внезапное затишье в лесу - скоро будет гроза
  • если голуби ведут себя неспокойно, но погода ясная - вскоре начнутся осадки

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Афанасий, Антон, Игнат, Богдан, Вениамин, Василий, Валентин, Михаил, Владимир, Александр, Виктор, Вольдемар, Иван, Григорий, Николай, Лев, Петр, Павел, Степан, Ян, Тарас, Сюзанна, Валерия, Мария, Зинаида.

По гороскопу люди, родившиеся сегодня -Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всемирный день заботы
  • Международный день специалистов в сфере снабжения
  • Всемирный день безопасности пищевых продуктов

Раньше мы уже писали, когда будем праздновать Курбан-байрам в Украине в 2024 году.

Читайте также церковный календарь на лето 2024 года.

Во время написания материала были использованы источники: сайты ПЦУ и Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, а также SogodniSvyato и Википедия.

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