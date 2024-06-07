7 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя признаваться в любви и ходить на свидание

Какой сегодня праздник в церковном календаре

К сожалению, о жизни святого Феодота известно очень мало. Церковь говорит, что он жил во времена царствования Диоклитиан и Максимиан в Анкире Галатийской.

Это были трудные дни для христиан, поскольку их ловили, пытали, убивали и даже бросали их тела в пищу собакам. Феодот же тайно хоронил тела христиан, отдавая последнюю честь умершим.

Существует легенда, что однажды он достал из озера тела семи мучеников, убитых за свою веру и похоронив их. За этим делом Феодота увидел Теоктекн-Игемон и приказал своим людям схватить его, чтобы сразу же отправить на пытку. Он выдержал все испытания с мужеством, но в конце концов был казнен.

Феодот Анкирский, он же Феодот Корчемник (иллюстрация: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 7 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

нельзя признаваться в любви и планировать свидания, поскольку этот день считается неблагоприятным для любых любовных дел

сегодня запрещено носить серебряные украшения, вместо этого стоит заменить их на золото - как символ солнца, который будет приносить удачу во всех делах

не стоит рассказывать о своих планах на будущее, потому что считается, что можно сглазить

Также не следует придавать значение снам в ночь на 7 июня, поскольку издавна бытует мнение, что они лишены всякого смысла и не имеют ничего важного.

Народные приметы и традиции этого дня

если сегодня идет дождь - к хорошему урожаю

вечером громко квакают лягушки - будет хорошая погода

вялые пчелы сидят на стенках улья - к жаре и возможной засухе

если солнечные лучи приобрели более темный оттенок - ждите сильной грозы

если за ночь пауки сплели много паутины - день будет обещает быть ясным и теплым

внезапное затишье в лесу - скоро будет гроза

если голуби ведут себя неспокойно, но погода ясная - вскоре начнутся осадки

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Афанасий, Антон, Игнат, Богдан, Вениамин, Василий, Валентин, Михаил, Владимир, Александр, Виктор, Вольдемар, Иван, Григорий, Николай, Лев, Петр, Павел, Степан, Ян, Тарас, Сюзанна, Валерия, Мария, Зинаида.

По гороскопу люди, родившиеся сегодня -Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: