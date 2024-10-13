7 божевільних, але дуже популярних теорій змови

Теорії змови для пояснення різних складних явищ або історичних подій завжди мали популярність у багатьох людей попри свою абсурдність. У яку божевільну конспірологію вірили і вірять зараз мільйони по всьому світу?

Зоряні врата Іраку

Ця романтична теорія стверджує, що справжньою причиною війни в Іраку було прагнення США отримати доступ до стародавніх зоряних воріт, а не до ресурсів, таких як нафта.

Прихильники вважають, що ці ворота можуть відкрити міжгалактичні портали і технології, які перебувають поза нашим розумінням. Крім того, ходять чутки, що Саддам Хусейн намагався активувати шумерські ворота, щоб отримати доступ до технологій інших світів.

Теорія пласкої Землі

Попри наукові відкриття Торрічеллі, Галілея та Магеллана, теорія плоскої Землі продовжує привертати увагу і в наші дні.

Один з найяскравіших прикладів - репер BoB, який у своїх твітах ставив запитання про горизонт і його вигин. Його твердження стали причиною активного обговорення, перш ніж він видалив свої повідомлення, можливо, усвідомивши їх абсурдність.

Проте, рух пласкої Землі продовжує існувати, приваблюючи людей, які недовіряють науковим висновкам. Обговорення на цю тему часто викликають суперечки в соціальних мережах, де прихильники цієї теорії обмінюються аргументами.

Врешті-решт, це показує, як легко можна ігнорувати наукові факти на користь особистих переконань.

Мапа пласкої Землі, 1893 р. (зображення: Вікіпедія)

Небезпека ГМО-продуктів

Обговорення генетично модифікованих організмів (ГМО) є постійним джерелом суперечок. Попри наукові дослідження, що показують безпечність ГМО, багато людей продовжують вірити в їх потенційну небезпеку, ґрунтуючись на міфах і дезінформації.

Документальний фільм "Еволюція їжі" від Ніла Деграсса Тайсона спростовує ці міфи і підкреслює значущість ГМО для людства. Деякі противники ГМО наводять приклади можливих побічних ефектів, однак більшість досліджень не підтверджують ці побоювання.

Суперечки навколо ГМО також часто використовуються в маркетингу для просування органічних продуктів. В результаті, важливість наукового підходу до цієї теми стає все більш очевидною.

Землею правлять прибульці

Згідно з цією теорією, на Землі існує близько 80 позаземних цивілізацій, які контролюють події через уряд США. Прихильники цієї ідеї стверджують, що навіть Гітлер отримував допомогу від прибульців, що свідчить про їхній вплив на світову політику.

Ця теорія знаходить підтримку серед любителів конспірологічних сюжетів, які часто обговорюються на форумах. Деякі дослідники стверджують, що НЛО спостерігаються в різних куточках світу, що підтверджує присутність прибульців.

Проте багато вчених вважають ці твердження бездоказовими і пояснюють спостереження природними явищами. В результаті, ця теорія демонструє, як страх перед невідомим може породжувати міфи та чутки.

Приблизно так виглядають прибульці в уяві конспірологів (зображення: Freepik.com)

Австралія не існує

Ця досить сміхотворна та антинаукова теорія стверджує, що Австралію вигадали британці, щоб приховати сліди своїх злочинів. Представники Британської імперії, нібито, вивозили своїх ув'язнених і топили в морі, а потім обманювали всіх, що вони відвезли їх в Австралію.

Згідно з цією теорією, все, що ми знаємо про країну-континент, - це справа рук мас-медіа та акторів, а всіх, хто хоче відвідати Австралію, насправді відправляють на острови Південної Америки.

Вакцини, які контролюють розум

Суть цієї теорії в тому, що уряд спеціально зобов'язує робити щеплення дітям, щоб контролювати людей за допомогою спеціальних вакцин. Навколо проблеми вакцинації існує багато міфів, і люди по всьому світу досі неоднозначно ставляться до цього питання.

Підживлюють противників щеплень і випадки смерті дітей після профілактичного введення вірусу в організм людини. Багато медиків підтверджують, що так зване антивакцинаторство переважно не підтверджено наукою.

Чутки про таємне призначення вакцин були дуже поширені під час пандемії ковіду (фото: Freepik.com)

Конспірологія навколо COVID-19

Пандемія COVID-19 стала родючим ґрунтом для безлічі конспірологічних теорій. Деякі вважають, що вірус був штучно створений у лабораторії з метою контролю населення або для реалізації якихось глобальних планів.

Інші вважають, що вакцини містять мікрочипи для стеження за людьми. Навіть казали, що розповсюдження вірусу пов'язано с мережею 5G, що привело до випадків вандалізму проти обладнання зв'язку.