7 безумных, но очень популярных теорий заговора

Теории заговора для объяснения различных сложных явлений или исторических событий всегда пользовались популярностью у многих людей, несмотря на свою абсурдность. В какую безумную конспирологию верили и верят сейчас миллионы по всему миру?

Звездные врата Ирака

Эта романтическая теория утверждает, что истинной причиной войны в Ираке было стремление США получить доступ к древним звездным воротам, а не к ресурсам, таким как нефть.

Сторонники считают, что эти ворота могут открыть межгалактические порталы и технологии, которые находятся вне нашего понимания. Кроме того, ходят слухи, что Саддам Хусейн пытался активировать шумерские врата, чтобы получить доступ к технологиям других миров.

Теория плоской Земли

Несмотря на научные открытия Торричелли, Галилея и Магеллана, теория плоской Земли продолжает привлекать внимание и в наши дни.

Один из самых ярких примеров - рэпер BoB, который в своих твитах задавал вопрос о горизонте и его изгибе. Его утверждения стали причиной активного обсуждения, прежде чем он удалил свои сообщения, возможно осознав их абсурдность.

Тем не менее, движение плоской Земли продолжает существовать, привлекая людей, недоверяющих научным выводам. Обсуждения по этой теме часто вызывают споры в социальных сетях, где сторонники этой теории обмениваются аргументами.

В конце концов это показывает, как легко можно игнорировать научные факты в пользу личных убеждений.

Карта плоской Земли, 1893 г. (изображение: Википедия)

Опасность ГМО-продуктов

Обсуждение генетически модифицированных организмов (ГМО) является постоянным источником споров. Несмотря на научные исследования, показывающие безопасность ГМО, многие продолжают верить в их потенциальную опасность, основываясь на мифах и дезинформации.

Документальный фильм "Эволюция еды" от Нила Деграсса Тайсона опровергает эти мифы и подчеркивает значимость ГМО для человечества. Некоторые противники ГМО приводят примеры возможных побочных эффектов, однако большинство исследований не подтверждают эти опасения.

Споры вокруг ГМО также часто используются в маркетинге для продвижения органических продуктов. В результате важность научного подхода к этой теме становится все более очевидной.

Землей правят пришельцы

Согласно этой теории, на Земле существует около 80 внеземных цивилизаций, контролирующих события через правительство США. Сторонники этой идеи утверждают, что даже Гитлер получал помощь от пришельцев, что свидетельствует об их влиянии на мировую политику.

Эта теория находит поддержку среди любителей конспирологических сюжетов, часто обсуждаемых на форумах. Некоторые исследователи утверждают, что НЛО наблюдаются в разных уголках мира, что подтверждает присутствие пришельцев.

Однако многие ученые считают эти утверждения бездоказательными и объясняют наблюдение за природными явлениями. В результате эта теория демонстрирует, как страх перед неизвестным может порождать мифы и слухи.

Приблизительно так выглядят пришельцы в воображении конспирологов (изображение: Freepik.com)

Австралия не существует

Эта довольно смехотворная и антинаучная теория утверждает, что Австралию придумали британцы, чтобы скрыть следы своих преступлений. Представители Британской империи якобы вывозили своих заключенных и топили в море, а затем обманывали всех, что они увезли их в Австралию.

Согласно этой теории, все, что мы знаем о стране-континенте, - это дело рук масс-медиа и актеров, а всех, кто хочет посетить Австралию, действительно отправляются на острова Южной Америки.

Вакцины, контролирующие разум

Суть этой теории в том, что правительство специально обязывает прививать детям, чтобы контролировать людей с помощью специальных вакцин. Вокруг проблемы вакцинации существует много мифов, и люди по всему миру все еще неоднозначно относятся к этому вопросу.

Подпитывают противников прививок и случаи смерти детей после профилактического введения вируса в организм человека. Многие медики подтверждают, что так называемое антивакцинаторство преимущественно не подтверждено наукой.

Слухи о тайном назначении вакцин были широко распространены во время пандемии коронавируса (фото: Freepik.com)

Конспирология вокруг COVID-19

Пандемия COVID-19 стала плодородной почвой для множества конспирологических теорий. Некоторые считают, что вирус был искусственно создан в лаборатории с целью контроля населения или реализации каких-либо глобальных планов.

Другие считают, что вакцины содержат микрочипы для слежения за людьми. Даже говорили, что распространение вируса связано с сетью 5G, что привело к случаям вандализма против оборудования связи.