10 приголомшливих випадків масової істерії, яка позбавляла розуму цілі міста

Божевілля часом буває проблемою не однієї людини, а цілих спільнот. Які разючі випадки масової істерії відбувалися з людьми і до яких наслідків вони призводили?

Танцювальна чума 1518 року

У липні 1518 року в Страсбурзі жінка на ім'я фрау Троффея раптово почала неконтрольовано танцювати на вулиці. За нею почали приєднуватися інші жителі міста, і невдовзі сотні людей танцювали без зупинки.

Ці танці тривали кілька тижнів, люди падали від виснаження, і деякі навіть померли. Місцева влада намагалася вгамувати хворих, граючи музику та відкриваючи танцювальні зали, але це тільки посилювало ситуацію.

Врешті-решт танці заборонили, а постраждалих відправляли до святині святого Віта. Причини цього явища залишаються невідомими, але найімовірніше, це була масова істерія, викликана важкими умовами життя того часу.

Гаванський синдром

У 2016 році дипломати США та Канади, що працювали на Кубі, почали скаржитися на дзвін у вухах, головний біль, втрату рівноваги та безсоння. Симптоми виникали раптово, і уряди запідозрили, що це може бути результатом атаки з використанням невідомої звукової зброї.

Однак розслідування, яке тривало кілька років, не знайшло підтверджень цієї теорії. У 2024 році Національна розвідувальна рада США дійшла висновку, що причинами могли бути різні фактори, зокрема стрес і звичайні захворювання.

Попри це, випадки "Гаванського синдрому" продовжують з'являтися серед дипломатів по всьому світу.

Посольство США в Гавані (фото: Allthatsinteresting.com)

Газовий маніяк з Маттуна

У серпні 1944 року в Маттуні, США, жителі почали повідомляти про дивні випадки: люди відчували слабкість і параліч після появи загадкового запаху в своїх домах.

Деякі стверджували, що бачили людину в темному одязі, яка нібито випускала газ у вікна. За кілька тижнів понад 30 людей повідомили про подібні "атаки", що викликало паніку в місті.

Поліція та ФБР розслідували ці випадки, але не знайшли доказів злочину. Після того, як влада оголосила, що це, ймовірно, була масова істерія, кількість повідомлень різко зменшилася.

Судилища над відьмами в Салемі

Судилища над відьмами в Салемі - це серія судів і страт, що відбулися у селищі Салем, Массачусетс, між 1692 і 1693 роками.

Все почалося в січні 1692 року, коли донька та племінниця пуританського священника Семюела Парріса почали проявляти "припадки". Інші дівчата в селищі також почали демонструвати подібні симптоми, викликавши паніку серед мешканців.

Дівчата звинуватили трьох жінок у чаклунстві, що призвело до арештів і допитів. На тлі загрози переслідування одна з жінок, Тітуба, зізналася в чаклунстві, що спонукало інших звинувачувати більше людей.

В результаті, у травні 1692 року першою жертвою стала Сара Осборн, а згодом 19 людей були повішені, один чоловік помер від тиску, а ще п'ять - у в'язниці. Судилища закінчилися в 1693 році, коли обвинувачення стали надмірними, і жодні факти не могли підтверджуватися.

Судилище над відьмами в Салемі (фото: Allthatsinteresting.com)

Епідемія пошкодження автівок 1954 року

У березні 1954 року жителі Беллінгема в США почали скаржитися на незвичайні вм’ятини на лобовому склі своїх автомобілів. Спочатку місцеві мешканці вважали, що це справа вандалів, оскільки вм’ятини були не більшими за монету.

Коли новина потрапила до ЗМІ, повідомлення про пошкодження скла стали надходити тисячами. Люди почали панікувати, вважаючи, що причинами можуть бути космічні промені, яйця пісочних бліх або навіть ядерні викиди. Влада заявила, що ситуація складається на 5% із хуліганства і на 95% з публічної істерії.

Сатанинська паніка в Америці 1980-х років

У 1980 році канадський психіатр Лоренс Паздер і його пацієнтка Мішель Сміт опублікували книгу "Мішель пам'ятає", в якій стверджувалося, що Мішель стала жертвою "сатанинських ритуальних зловживань".

Книга сприяла глобальній моральній паніці, викликавши страхи серед населення про існування сатанинських культів. Під час судів над дитячим садком МакМартін у Каліфорнії виникла хвиля обвинувачень у сексуальних зловживаннях.

Мати одного з дітей звинуватила вчителя у зловживаннях, що призвело до паніки серед батьків. Але під час допитів діти надавали неправомірні свідчення.

В результаті жодне з обвинувачень не було підтверджено, а судові розслідування не виявили жодних доказів. У 1990 році всі обвинувачення були зняті, але дитячий садок закрився.

Книга "Мішель пам'ятає" (фото: Вікіпедія)

Феномен школи Аеріла

16 вересня 1994 року 62 учні школи Аеріла в Зімбабве заявили, що стали свідками приземлення НЛО під час перерви. Діти описували об’єкт як блискучий круглий диск, а деякі стверджували, що зустріли прибульців з великими очима, які спілкувалися з ними телепатично про захист навколишнього середовища.

Інцидент став відомим як феномен школи Аеріла, викликавши хвилю захоплення по всій країні. Після новинного розголосу, експерти з НЛО і навіть психіатр з Гарварда відвідали школу для розслідування. Багато дітей надали схожі свідчення та малюнки.

Однак у 2023 році один з учнів, Далін, стверджував, що вигадав всю історію, запустивши чутки про НЛО. Проте інші колишні учні продовжують запевняти, що насправді бачили щось надзвичайне.

Малюнок прибульця (фото: Allthatsinteresting.com)

Таємничий інцидент з НЛО в Біркширі 1969 року

У ніч на 1 вересня 1969 року жителі Біркширу у США повідомили про спостереження НЛО. Один дев'ятирічний хлопчик, Томас Рід, стверджував, що його сім'я була викрадена інопланетянами.

Він розповів, що під час проїзду через міст у Шеффілді на них з'явився величезний дископодібний об'єкт. За його словами, їх всіх затягнули на космічний корабель, де він бачив істот, схожих на комах.

У 2015 році цей інцидент був визнаний історичною подією, а жителі встановили пам'ятник на місці події. Однак у 2019 році пам'ятник демонтували через відсутність дозволу на його встановлення.

Привид Хаммерсміта у Лондоні

У листопаді 1803 року жителі Лондона почали повідомляти про жахливого привида, одягненого в біле, в районі Хаммерсміта. Привид вважався духом чоловіка, який нещодавно вчинив самогубство, і місцеві жителі впали в паніку, деякі навіть стверджували, що були фізично атаковані ним.

Дві жінки, які бачили привида, померли від жаху. Один слуга свідчив, що привид вийшов із місцевого кладовища та схопив його за горло. Після неуспішних спроб знайти "привида", чоловік на ім'я Френсіс Сміт вирішив полювати на нього. 3 січня 1804 року він помітив фігуру в білому, звинуватив її в тому, що це привид, і вистрілив.

Виявилося, що він вбив безневинного каменяра Томаса Мілвуда. На суді Сміт заперечував провину, але був визнаний винним у вбивстві. Пізніше один швець зізнався, що він одягав біле простирадло, щоб налякати своїх учнів.

Привид Хаммерсміта (фото: Allthatsinteresting.com)

Масова істерія, пов'язана з "вбивчими клоунами" у 2016 році

У серпні 2016 року почали з’являтися повідомлення про страшного клоуна, який блукає в Грін-Бей, штат Вісконсин. Соціальні мережі заполонили історії про "вбивчих клоунів", які намагалися заманити дітей у ліс.

Поліція заарештувала кількох осіб за наряди клоунів і спроби підкупити дітей. Під час паніки деякі компанії вирішили зняти клоунські костюми з продажу, а жителів попереджали не одягатися клоунами на Хелловін.

Багато з цих повідомлень виявилися фальшивими, а "клоун Гегс" насправді був піар-акцією для нового фільму жахів. Врешті-решт, цей страх виявився прикладом масової істерії, і після Хелловіна 2016 року повідомлення про страшних клоунів різко зменшилися.