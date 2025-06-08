7 бомбезних серіалів про жінок і для жінок: без "мильних опер", з гумором і справжнім перцем

"Погань"

Ця історія дуже незвичайна - смішна та брудна, але ніжна й глибока. Головна героїня постійно ламає всі кліше і розповідає нам, що насправді думає. У цьому монолозі і біль втрати, і сексуальні помилки, і відчайдушна спроба залишитися живою. Сарказм тут ріже гостріше за лезо.

"Дивовижна місіс Мейзел"

Костюмна краса, гумор і еволюція жінки, яка проміняла життя зразкової домогосподарки на стендап і свободу. Місіс Мейзел смішить, але водночас підіймає теми жіночого голосу. Це серіал про те, як головна героїня втомилася бути зручною і захотіла бути щасливою.

"Таємний щоденник дівчини за викликом"

Секс, інтриги, подвійне життя і дуже багато нюансів. Головна героїня освічена, розумна й повністю усвідомлена секс-працівниця, яка веде щоденник свого досвіду. На вас чекають іронія, відвертість і незручна правда, про яку зазвичай мовчать. Цей серіал швидко затягує, часом змушує червоніти, але точно не розчаровує.

"Піарниця"

Світ глянцю, знаменитостей і прес-релізів здається цікавим, але чи правда це?. У центрі серіалу жінка, яка вміє згладити будь-який скандал, але не може зібрати до купи власне життя. Сюжет тримає в напрузі, а героїня змушує захоплюватися й водночас дивуватися. Це серіал про токсичну роботу і силу, з якою можна досягти будь-чого.

"Я ненавиджу С’юзі"

Сюжет вразить з перших секунд. Колишня зірка шоу опиняється в центрі секс-скандалу. І світ, який здавався ідеальною картинкою, починає розвалюватися на очах. У цьому серіалі є все: панічні атаки, безпорадність, лють, материнство і те, як жінка намагається не втратити себе, коли у неї намагаються все забрати. Смішно, але з тим самим гострим перцем.

"Працюючі матусі"

Канадська комедія про жінок, які не хочуть втрачати себе через родину та материнство. Тут багато хаосу, жартів, вина і дуже справжніх сцен про те, як важко бути собою після пологів. Героїні смішні, дратівливі, живі - цей серіал нормалізує те, про що не говорять на мамських форумах.

"Хороші дівчата"

Три жінки вирішують пограбувати супермаркет, але навіть не здогадуються, наскільки це змінить їхні життя. Це історія про втомлених й знецінених жінок, які нарешті сказали "досить". Гумор, небезпечна романтика й дуже багато сцен, коли стає дійсно страшно за героїнь. Ви не зможете відірватися.