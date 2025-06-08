7 бомбезних серіалів про жінок і для жінок: без "мильних опер", з гумором і справжнім перцем

Якщо ви втомилися від банальних "жіночих" серіалів та шукаєте щось з чорним гумором і цікавим сюжетом - забудьте про "Секс і місто" та "Відчайдушних домогосподарок". Вам підійдуть дійсно круті сюжети з перчинкою.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 серіалів про жінок і для жінок, в яких точно не буде "мильних опер".
Ця історія дуже незвичайна - смішна та брудна, але ніжна й глибока. Головна героїня постійно ламає всі кліше і розповідає нам, що насправді думає. У цьому монолозі і біль втрати, і сексуальні помилки, і відчайдушна спроба залишитися живою. Сарказм тут ріже гостріше за лезо.
Костюмна краса, гумор і еволюція жінки, яка проміняла життя зразкової домогосподарки на стендап і свободу. Місіс Мейзел смішить, але водночас підіймає теми жіночого голосу. Це серіал про те, як головна героїня втомилася бути зручною і захотіла бути щасливою.
Секс, інтриги, подвійне життя і дуже багато нюансів. Головна героїня освічена, розумна й повністю усвідомлена секс-працівниця, яка веде щоденник свого досвіду. На вас чекають іронія, відвертість і незручна правда, про яку зазвичай мовчать. Цей серіал швидко затягує, часом змушує червоніти, але точно не розчаровує.
Світ глянцю, знаменитостей і прес-релізів здається цікавим, але чи правда це?. У центрі серіалу жінка, яка вміє згладити будь-який скандал, але не може зібрати до купи власне життя. Сюжет тримає в напрузі, а героїня змушує захоплюватися й водночас дивуватися. Це серіал про токсичну роботу і силу, з якою можна досягти будь-чого.
Сюжет вразить з перших секунд. Колишня зірка шоу опиняється в центрі секс-скандалу. І світ, який здавався ідеальною картинкою, починає розвалюватися на очах. У цьому серіалі є все: панічні атаки, безпорадність, лють, материнство і те, як жінка намагається не втратити себе, коли у неї намагаються все забрати. Смішно, але з тим самим гострим перцем.
Канадська комедія про жінок, які не хочуть втрачати себе через родину та материнство. Тут багато хаосу, жартів, вина і дуже справжніх сцен про те, як важко бути собою після пологів. Героїні смішні, дратівливі, живі - цей серіал нормалізує те, про що не говорять на мамських форумах.
Три жінки вирішують пограбувати супермаркет, але навіть не здогадуються, наскільки це змінить їхні життя. Це історія про втомлених й знецінених жінок, які нарешті сказали "досить". Гумор, небезпечна романтика й дуже багато сцен, коли стає дійсно страшно за героїнь. Ви не зможете відірватися.
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