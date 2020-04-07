7 апреля: какие сегодня праздники и у кого День ангела

7 апреля во всем мире отмечается День здоровья, а православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
Сегодня - Благовещение Пресвятой Богородицы. Какие еще государственные, религиозные и народные праздники отмечаются сегодня в Украине и в мире, у кого сегодня именины и какие значимые исторические события произошли 7 апреля - читайте в нашем материале.
В 1795 году во Франции был принят закон о метрической системе, определяющий единицы измерения длины (метр) и массы (килограмм).
В 1927 году в Америке было осуществлено первое публичное телевещание на большое расстояние.
В 1969 году состоялась первая публикация документа RFC, что стало символической датой рождения интернета.
В 1880 году - Александр Богомазов, знаменитый художник, основатель украинского кубофутуризма.
В 1915 году - Билли Холидэй, американская джазовая певица.
В 1939 году - Фрэнсис Форд Коппола, известный американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
В 1954 году - Джеки Чан, известный гонконгский и американский актер, каскадер, режиссер, продюсер, мастер боевых искусств.
В 1964 году - Рассел Кроу, австралийский актер и режиссер.
Сегодня день ангела у Марии, Иосифа, Тихона, Саввы, Василия, Гавриила, Устима, Феодосия и Пелагеи.
Ранее мы писали о том, что на Пасху в 2020 году богослужения не отменят и будут транслировать в прямом эфире.