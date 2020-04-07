7 апреля: какие сегодня праздники и у кого День ангела

7 апреля православные празднуют Благовещение (фото: pixabay.com)

7 апреля во всем мире отмечается День здоровья, а православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Сегодня - Благовещение Пресвятой Богородицы. Какие еще государственные, религиозные и народные праздники отмечаются сегодня в Украине и в мире, у кого сегодня именины и какие значимые исторические события произошли 7 апреля - читайте в нашем материале.

Какие сегодня праздники отмечаются в мире

Православные всего мира отмечают великий двунадесятый праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Согласно Евангелию, в этот день Дева Мария получила благую весть от архангела Гавриила о грядущем рождении от нее Сына Божьего и Спасителя мира.

День здоровья ежегодно отмечается в день основания Всемирной организации здравоохранения под эгидой ООН. Мероприятия, проводимые в этот день, посвящены проблемам здоровья людей во всем мире.

Начиная с 2004 года, мир отмечает Международный день памяти о геноциде в Руанде. Дата была установлена ООН в связи с десятилетием трагических событий в республике Руанде - 100-дневным массовым убийством народа тутси, в результате которого погибло более 800 тыс. человек.

Какие значимые события 7 апреля происходили в Украине и мире в разные годы

В 1795 году во Франции был принят закон о метрической системе, определяющий единицы измерения длины (метр) и массы (килограмм).

В 1927 году в Америке было осуществлено первое публичное телевещание на большое расстояние.

В 1969 году состоялась первая публикация документа RFC, что стало символической датой рождения интернета.

Кто родился 7 апреля

В 1880 году - Александр Богомазов, знаменитый художник, основатель украинского кубофутуризма.

В 1915 году - Билли Холидэй, американская джазовая певица.

В 1939 году - Фрэнсис Форд Коппола, известный американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

В 1954 году - Джеки Чан, известный гонконгский и американский актер, каскадер, режиссер, продюсер, мастер боевых искусств.

В 1964 году - Рассел Кроу, австралийский актер и режиссер.

Сегодня день ангела у Марии, Иосифа, Тихона, Саввы, Василия, Гавриила, Устима, Феодосия и Пелагеи.

Ранее мы писали о том, что на Пасху в 2020 году богослужения не отменят и будут транслировать в прямом эфире.