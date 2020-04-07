7 квітня: які сьогодні свята і у кого День ангела

7 квітня православні святкують Благовіщення (фото: pixabay.com)

7 квітня у всьому світі відзначається День здоров'я, а православні християни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці

Сьогодні - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Які ще державні, релігійні та народні свята відзначаються сьогодні в Україні і в світі, у кого сьогодні іменини і які значимі історичні події відбулися 7 квітня - читайте в нашому матеріалі.

Які сьогодні свята відзначаються у світі

Православні усього світу святкують велике двунадесяте свято - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Згідно з Євангелієм, цього дня Діва Марія отримала благу звістку від архангела Гавриїла про прийдешнє народження від неї Сина Божого і Спасителя світу.

День здоров'я щорічно відзначається в день заснування Всесвітньої організації охорони здоров'я під егідою ООН. Заходи, що проводяться в цей день, присвячені проблемам здоров'я людей у всьому світі.

Починаючи з 2004 року, світ відзначає Міжнародний день пам'яті про геноцид в Руанді. Дата була встановлена ООН у зв'язку з десятиріччям трагічних подій в республіці Руанді - 100-денним масовим вбивством народу тутсі, в результаті якого загинуло понад 800 тис. осіб.

Які значущі події 7 квітня відбувалися в Україні і світі в різні роки

У 1795 році в Франції був прийнятий закон про метричну систему, що визначає одиниці вимірювання довжини (метр) і маси (кілограм).

В 1927 році в Америці було здійснено перше публічне телемовлення на велику відстань.

В 1969 році відбулася перша публікація документа RFC, що стало символічною датою народження інтернету.

Хто народився 7 квітня

У 1880 році - Олександр Богомазов, знаменитий художник, засновник українського кубофутуризму.

В 1915 році - Біллі Холідей, американська джазова співачка.

У 1939 році - Френсіс Форд Коппола, відомий американський кінорежисер, сценарист, продюсер.

У 1954 році - Джекі Чан, відомий гонконгський і американський актор, каскадер, режисер, продюсер, майстер бойових мистецтв.

В 1964 році - Рассел Кроу, австралійський актор і режисер.

Сьогодні день ангела у Марії, Йосипа, Тихона, Сави, Василя, Гавриїла, Устима, Феодосія і Пелагеї.

Раніше ми писали про те, що на Великдень у 2020 році богослужіння не скасують і будуть транслювати в прямому ефірі.