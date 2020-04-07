7 квітня: які сьогодні свята і у кого День ангела

7 квітня у всьому світі відзначається День здоров'я, а православні християни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці
Сьогодні - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Які ще державні, релігійні та народні свята відзначаються сьогодні в Україні і в світі, у кого сьогодні іменини і які значимі історичні події відбулися 7 квітня - читайте в нашому матеріалі.
У 1795 році в Франції був прийнятий закон про метричну систему, що визначає одиниці вимірювання довжини (метр) і маси (кілограм).
В 1927 році в Америці було здійснено перше публічне телемовлення на велику відстань.
В 1969 році відбулася перша публікація документа RFC, що стало символічною датою народження інтернету.
У 1880 році - Олександр Богомазов, знаменитий художник, засновник українського кубофутуризму.
В 1915 році - Біллі Холідей, американська джазова співачка.
У 1939 році - Френсіс Форд Коппола, відомий американський кінорежисер, сценарист, продюсер.
У 1954 році - Джекі Чан, відомий гонконгський і американський актор, каскадер, режисер, продюсер, майстер бойових мистецтв.
В 1964 році - Рассел Кроу, австралійський актор і режисер.
Сьогодні день ангела у Марії, Йосипа, Тихона, Сави, Василя, Гавриїла, Устима, Феодосія і Пелагеї.
Раніше ми писали про те, що на Великдень у 2020 році богослужіння не скасують і будуть транслювати в прямому ефірі.