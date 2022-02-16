67-летняя украинка три месяца проходила со сломанным позвоночником и не подозревала об этом

67-летняя жительница Борислава Львовской области Людмила три месяца прожила со сломанным позвоночником. Самое интересное, что она даже не подозревала об этом и чудом не утратила способность ходить.
Об этом сообщает Первое территориальное медицинское объединение Львова на своей странице в Facebook.
Осенью 2021 года у женщины за границей погиб сын. Она поехала на его похороны в другую страну. Когда она убирала в его квартире, то упала с лестницы и сильно ударилась спиной.
Местные медики сделали рентген, но перелома позвоночника не увидели, а диагностировали только сильный ушиб. Почти месяц женщина с большим трудом вставала с постели, поскольку боль не проходила.
Фото: Людмила (facebook.com/1tmolviv)
Чтобы вернутся в Украину ей пришлось выпить сильные обезболивающие. Шло время, но лучше дома ей не становилось. Невыносимо болела спина, она не могла встать с кровати и ходить, а обезболивающие мало помогали.
Тогда ее муж решил повезти во Львов на повторное обследование. Украинские врачи увидели перелом позвоночника и предложили немедленно делать операцию.
При этом операция была сложной, поскольку одно неосторожное движение могло привести к повреждению спинного мозга и тогда женщина могла навсегда оказаться в инвалидной коляске.
Пациентке диагностировали остеопороз (хрупкость костей) из-за чего крайне трудно было установить металлоконсутрукцию для поддержания позвоночника.
Фото: Людмила с врачами (facebook.com/1tmolviv)
Нейрохирурги решили использовать другой метод. Для фиксации позвонков они применили медицинские винты, которые зафиксировали специальным костным цементом.
К счастью, операция прошла удачно. Через два дня женщина могла встать и в среду, 16 февраля, ее выписали из больницы домой. Впереди ее ждет длительный период реабилитации (3 месяца).
Пока ей нельзя садиться, но спина уже больше не болит. Врачи уверены, что женщина сможет самостоятельно ходить.
Напомним, во Львове врачи прооперировали девочку с четырьмя пороками сердца.
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