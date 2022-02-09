Во Львове врачи прооперировали девочку с четырьмя пороками сердца: она мечтает стать балериной

Во Львове врачи сделали сложнейшую операцию 7-летней девочке с тяжелыми пороками сердца. Отмечается, что в свой возраст девочка весила всего 17 кг.

Как обнаружили болезнь

Так, 7-летняя Аня из Прикарпатья больше всего мечтает стать балериной. Однако, танцевать девочка не могла из-за порока сердца, который угрожал ее жизни. Поэтому все семь лет ребенок жил с больным сердцем и постоянно принимал лекарства.

Врачи у девочки диагностировали болезнь "Тетрада Фалло", из-за которой проявились сразу четыре порока: сужение клапана легочной артерии, смещение аорты, увеличение правого желудочка, а между ним и левым желудочком-отверстие, через которое смешивается кровь.

Во Львове прооперировали 7-летнюю девочку с 4 пороками сердца (facebook.com/1tmolviv)

По словам медиков, половина детей, которые родились с таки диагнозом не доживают и до 5 лет. В частности, все из-за того, что вада обычно поздно себя проявляет.

"Порок у Ани обнаружили во время УЗИ, когда она была еще в лоне матери. После рождения к сердечной болезни добавились еще патология почек, мочевого пузыря и кишечная непроходимость. Последнюю устранили благодаря операции на второй день жизни малыша. Починить сердце тогда помешали проблемы с почками, диагностировали инфекцию", - рассказали в медобъединении.

Американские кардиохирурги совместно со львовскими медиками разработали для Ани программу лечения. Две недели ей стабилизировали функцию почек, а потом сделали операцию на сердце.

К счастью вмешательство прошло успешно и порок сердца удалось полностью устранить. Сейчас девочку готовят к выписке.

Во Львове прооперировали 7-летнюю девочку с 4 пороками сердца (facebook.com/1tmolviv)