67-летняя украинка три месяца проходила со сломанным позвоночником и не подозревала об этом

67-летняя жительница Борислава Львовской области Людмила три месяца прожила со сломанным позвоночником. Самое интересное, что она даже не подозревала об этом и чудом не утратила способность ходить.

Об этом сообщает Первое территориальное медицинское объединение Львова на своей странице в Facebook .

Осенью 2021 года у женщины за границей погиб сын. Она поехала на его похороны в другую страну. Когда она убирала в его квартире, то упала с лестницы и сильно ударилась спиной.

Местные медики сделали рентген, но перелома позвоночника не увидели, а диагностировали только сильный ушиб. Почти месяц женщина с большим трудом вставала с постели, поскольку боль не проходила.

Фото: Людмила (facebook.com/1tmolviv)

Чтобы вернутся в Украину ей пришлось выпить сильные обезболивающие. Шло время, но лучше дома ей не становилось. Невыносимо болела спина, она не могла встать с кровати и ходить, а обезболивающие мало помогали.

Тогда ее муж решил повезти во Львов на повторное обследование. Украинские врачи увидели перелом позвоночника и предложили немедленно делать операцию.

При этом операция была сложной, поскольку одно неосторожное движение могло привести к повреждению спинного мозга и тогда женщина могла навсегда оказаться в инвалидной коляске.

Пациентке диагностировали остеопороз (хрупкость костей) из-за чего крайне трудно было установить металлоконсутрукцию для поддержания позвоночника.

Фото: Людмила с врачами (facebook.com/1tmolviv)

Нейрохирурги решили использовать другой метод. Для фиксации позвонков они применили медицинские винты, которые зафиксировали специальным костным цементом.

К счастью, операция прошла удачно. Через два дня женщина могла встать и в среду, 16 февраля, ее выписали из больницы домой. Впереди ее ждет длительный период реабилитации (3 месяца).

Пока ей нельзя садиться, но спина уже больше не болит. Врачи уверены, что женщина сможет самостоятельно ходить.