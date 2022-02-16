67-річна українка три місяці проходила зі зламаним хребтом і не підозрювала про це

67-річна мешканка Борислава Львівської області Людмила три місяці прожила зі зламаним хребтом. Найцікавіше, що вона навіть не підозрювала про це і дивом не втратила здатність ходити.

Про це повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання Львова на своїй сторінці в Facebook .

Восени 2021 року у жінки за кордоном загинув син. Вона поїхала на його похорон в іншу країну. Коли вона прибирала в його квартирі, то впала зі сходів і сильно вдарилася спиною.

Місцеві медики зробили рентген, але перелому хребта не побачили, а діагностували тільки сильний забій. Майже місяць жінка з великими труднощами вставала з ліжка, оскільки біль не проходив.

Фото: Людмила (facebook.com/1tmolviv)

Щоб повернуться в Україну їй довелося випити сильні знеболюючі. Йшов час, але краще вдома їй не ставало. Нестерпно боліла спина, вона не могла встати з ліжка і ходити, а знеболюючі мало допомагали.

Тоді її чоловік вирішив повезти до Львова на повторне обстеження. Українські лікарі побачили перелом хребта і запропонували негайно робити операцію.

При цьому операція була складною, оскільки один необережний рух міг призвести до пошкодження спинного мозку і тоді жінка могла назавжди опинитися в інвалідному візку.

Пацієнтці діагностували остеопороз (крихкість кісток) через що вкрай важко було встановити металоконсутрукцію для підтримки хребта.

Фото: Людмила з лікарями (facebook.com/1tmolviv)

Нейрохірурги вирішили використовувати інший метод. Для фіксації хребців вони застосували медичні гвинти, які зафіксували спеціальним кістковим цементом.

На щастя, операція пройшла вдало. Через два дні жінка могла встати і в середу, 16 лютого, її виписали з лікарні додому. Попереду її чекає тривалий період реабілітації (3 місяці).

Поки їй не можна сідати, але спина вже більше не болить. Лікарі впевнені, що жінка зможе самостійно ходити.