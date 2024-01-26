60-летний Брэд Питт сделал пластику лица: как выглядит сейчас актер (видео)
В сети началось распространяться видео, на котором врач комментирует кажущуюся нестареющей внешность Брэда Питта и рассказывает, что голливудской звезде удалось вернуть время на 30 лет назад с помощью дорогостоящей пластической операции.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram косметолога и блогера Dr Jonny.
Брэд Питт сделал пластику лица
Врач предположил, что актер сделал себе подтяжку лица - и заплатил за нее 120 тысяч долларов.
В своем ролике эксперт сравнил фото Питта с Оскара 2020 года с кадрами, сделанными в июле прошлого года на Уимблдоне.
Брэд Питт "до" и "после" пластической операции (фото: instagram.com/drjb.aesthetics)
Глядя на эти снимки, конечно, сложно не заметить, что бывший Анджелины Джоли стал выглядеть гораздо лучше: исчезли вековые морщинки, кожа больше не дряблая, да и вообще исчез усталый вид.
На подтяжку лица указывает и то, что у уха звезды появился характерный для этой операции небольшой шрам.
Брэд Питт сделал пластическую операцию (фото: instagram.com/drjb.aesthetics)
"Когда вы видите его в профиль, можете заметить впечатляющие изменения контура нижней части лица. Вероятно, это связано с подтяжкой, об этом говорит шрам - это классический вид шрама от подтяжки лица. Кожа вокруг него приподнята", - утверждает блогер.
По его словам, Брэд почти вернулся к тому, как выглядел в 2000-х. И это весьма иронично, ведь актер когда-то сыграл роль молодого Бенджамина Баттона. Теперь же он сам им стал наяву.
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