60-річна жінка показала вправу для молодості, яку можна виконувати на кухні

Чим старше ми стаємо, тим важче нам стає займатися спортом та піклуватися про своє тіло. Але є проста вправа, яку ви можете робити, навіть на кухні.

Що саме треба робити, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фітнес-експерта Фіону Ламберт у TikTok.

Що треба знати про вправи

Як відомо, все наше життя - це рух. Чим більше у вас фізичної активності - тим краще.

Фітнес-експерт показала просту п’ятихвилинну вправу для людей старше 60 років, яку можна спробувати вдома та не витрачати гроші на спортзал.

Фіона Ламберт продемонструвала, наскільки це просто. Ви можете використовувати меблі на кухні у якості опори.

Які вправи треба робити

Перший крок - виконати 20 "альпіністів"

Другий - віджимання, 10 разів.

Третій крок - це знайомі всім присідання, 20 разів

Четвертий крок - це підіймати коліна щонайвище, імітуючи біг.

Дивіться на відео, як правильно робити вправи.