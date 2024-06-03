ua en ru
Пн, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

60-річна жінка показала вправу для молодості, яку можна виконувати на кухні

Понеділок 03 червня 2024 11:23
UA EN RU
60-річна жінка показала вправу для молодості, яку можна виконувати на кухні Яку вправу для молодості можна робити на кухні (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Чим старше ми стаємо, тим важче нам стає займатися спортом та піклуватися про своє тіло. Але є проста вправа, яку ви можете робити, навіть на кухні.

Що саме треба робити, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фітнес-експерта Фіону Ламберт у TikTok.

Що треба знати про вправи

Як відомо, все наше життя - це рух. Чим більше у вас фізичної активності - тим краще.

Фітнес-експерт показала просту п’ятихвилинну вправу для людей старше 60 років, яку можна спробувати вдома та не витрачати гроші на спортзал.

Фіона Ламберт продемонструвала, наскільки це просто. Ви можете використовувати меблі на кухні у якості опори.

Які вправи треба робити

  • Перший крок - виконати 20 "альпіністів"
  • Другий - віджимання, 10 разів.
  • Третій крок - це знайомі всім присідання, 20 разів
  • Четвертий крок - це підіймати коліна щонайвище, імітуючи біг.

Дивіться на відео, як правильно робити вправи.

Раніше ми писали про те, як харчуватись, щоб сповільнити старіння.

Читайте також про те, як зробити вдома напій, який називають еліксиром молодості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краса упражнения
NEWS
У Зеленського анонсували позитивні рішення щодо ППО найближчим часом
У Зеленського анонсували позитивні рішення щодо ППО найближчим часом