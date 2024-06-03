60-летняя женщина показала упражнение для молодости, которое можно выполнять на кухне
Чем старше мы становимся, тем труднее нам становится заниматься спортом и заботиться о своем теле. Но есть простое упражнение, которое вы можете делать даже на кухне.
Что именно нужно делать, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фитнес-эксперта Фиону Ламберт в TikTok.
Что нужно знать об упражнениях
Как известно, вся наша жизнь - это движение. Чем больше у вас физической активности - тем лучше.
Фитнес-эксперт показала простое пятиминутное упражнение для людей старше 60 лет, которое можно выполнять дома и не тратить деньги на спортзал.
Фиона Ламберт показала, как это просто. Вы можете использовать мебель на кухне в качестве опоры.
Какие упражнения нужно делать
- Первый шаг - выполнить 20 "альпинистов"
- Второй - отжимания, 10 раз.
- Третий шаг - это знакомые всем приседания, 20 раз
- Четвертый шаг - это поднимать колени как можно выше, имитируя бег.
Смотрите на видео, как правильно делать упражнения.
@fionalambertofficial
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