60-летняя женщина показала упражнение для молодости, которое можно выполнять на кухне

Чем старше мы становимся, тем труднее нам становится заниматься спортом и заботиться о своем теле. Но есть простое упражнение, которое вы можете делать даже на кухне.

Что именно нужно делать, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фитнес-эксперта Фиону Ламберт в TikTok.

Что нужно знать об упражнениях

Как известно, вся наша жизнь - это движение. Чем больше у вас физической активности - тем лучше.

Фитнес-эксперт показала простое пятиминутное упражнение для людей старше 60 лет, которое можно выполнять дома и не тратить деньги на спортзал.

Фиона Ламберт показала, как это просто. Вы можете использовать мебель на кухне в качестве опоры.

Какие упражнения нужно делать

Первый шаг - выполнить 20 "альпинистов"

Второй - отжимания, 10 раз.

Третий шаг - это знакомые всем приседания, 20 раз

Четвертый шаг - это поднимать колени как можно выше, имитируя бег.

Смотрите на видео, как правильно делать упражнения.