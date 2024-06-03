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60-летняя женщина показала упражнение для молодости, которое можно выполнять на кухне

Понедельник 03 июня 2024 11:23
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60-летняя женщина показала упражнение для молодости, которое можно выполнять на кухне Какое упражнение для молодости можно делать на кухне (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Чем старше мы становимся, тем труднее нам становится заниматься спортом и заботиться о своем теле. Но есть простое упражнение, которое вы можете делать даже на кухне.

Что именно нужно делать, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фитнес-эксперта Фиону Ламберт в TikTok.

Что нужно знать об упражнениях

Как известно, вся наша жизнь - это движение. Чем больше у вас физической активности - тем лучше.

Фитнес-эксперт показала простое пятиминутное упражнение для людей старше 60 лет, которое можно выполнять дома и не тратить деньги на спортзал.

Фиона Ламберт показала, как это просто. Вы можете использовать мебель на кухне в качестве опоры.

Какие упражнения нужно делать

  • Первый шаг - выполнить 20 "альпинистов"
  • Второй - отжимания, 10 раз.
  • Третий шаг - это знакомые всем приседания, 20 раз
  • Четвертый шаг - это поднимать колени как можно выше, имитируя бег.

Смотрите на видео, как правильно делать упражнения.

Раньше мы писали о том, как питаться, чтобы замедлить старение.

Читайте также о том, как сделать дома напиток, который называют эликсиром молодости.

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Красота упражнения
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