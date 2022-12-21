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60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото

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Середа 21 грудня 2022 10:42
60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото Дочка Демі Мур та Брюса Вілліса - Румер Вілліс - вагітна (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

60-річна актриса Демі Мур невдовзі стане бабусею. Справа в тому, що її донька від колишнього чоловіка Брюса Вілліса Румер - вагітна первістком.

Про радісну новину голлівудська зірка розповіла на своїй сторінці у Instagram.

Демі Мур вперше стане бабусею

"Вступаю в еру бабусі", - написала актриса й опублікувала фото доньки Вілліса.

60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото

60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото

60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото

Донька Брюса Вілліса Румер вагітна (фото: instagram.com/demimoore)

"Така рада за тебе, моя любов!" - додала Демі.

"Люблю тебе, мама", - відповіла їй донька.

Хто така Румер Вілліс

Акторка Румер Вілліс народилася 16 серпня 1988 року в місті Падьюка (штат Кентуккі). Її назвали на честь британської новелістки Румер Годден. Вона дебютувала в кіно у семирічному віці у фільмі "Тоді і зараз".

Нині актрисі 34 роки. В одному з інтерв'ю дівчина розповідала, що її тяжкохворий батько Брюс давно просив її про онука.

Свого обранця спадкоємиця актора представила шанувальникам у листопаді 2021 року, опублікувавши спільні фото.

Її коханий - це вокаліст гурту How many Years Дерек Томас.

60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото

Румер Вілліс із коханим (фото: instagram.com/rumerwillis)

60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото

Румер Вілліс 34 роки (фото: instagram.com/rumerwillis)

60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото

Румер з татом і сестрами в дитинстві (фото: instagram.com/rumerwillis)

Нагадаємо, що в березні 2022 року Вілліс повідомив про те, що завершує кар'єру через невиліковну хворобу, яка називається афазія.

60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото

Румер Вілліс з Демі Мур та татом (фото: instagram.com/rumerwillis)

60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото

Румер Вілліс (фото: instagram.com/rumerwillis)

Нагадаємо, що невиліковно хворий Брюс Вілліс переписав заповіт.

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Брюс Уиллис Деми Мур