60-річна Демі Мур замилувала фанатів вагітними фото
60-річна актриса Демі Мур невдовзі стане бабусею. Справа в тому, що її донька від колишнього чоловіка Брюса Вілліса Румер - вагітна первістком.
Про радісну новину голлівудська зірка розповіла на своїй сторінці у Instagram.
Демі Мур вперше стане бабусею
"Вступаю в еру бабусі", - написала актриса й опублікувала фото доньки Вілліса.
Донька Брюса Вілліса Румер вагітна (фото: instagram.com/demimoore)
"Така рада за тебе, моя любов!" - додала Демі.
"Люблю тебе, мама", - відповіла їй донька.
Хто така Румер Вілліс
Акторка Румер Вілліс народилася 16 серпня 1988 року в місті Падьюка (штат Кентуккі). Її назвали на честь британської новелістки Румер Годден. Вона дебютувала в кіно у семирічному віці у фільмі "Тоді і зараз".
Нині актрисі 34 роки. В одному з інтерв'ю дівчина розповідала, що її тяжкохворий батько Брюс давно просив її про онука.
Свого обранця спадкоємиця актора представила шанувальникам у листопаді 2021 року, опублікувавши спільні фото.
Її коханий - це вокаліст гурту How many Years Дерек Томас.
Румер Вілліс із коханим (фото: instagram.com/rumerwillis)
Румер Вілліс 34 роки (фото: instagram.com/rumerwillis)
Румер з татом і сестрами в дитинстві (фото: instagram.com/rumerwillis)
Нагадаємо, що в березні 2022 року Вілліс повідомив про те, що завершує кар'єру через невиліковну хворобу, яка називається афазія.
Румер Вілліс з Демі Мур та татом (фото: instagram.com/rumerwillis)
Румер Вілліс (фото: instagram.com/rumerwillis)
Нагадаємо, що невиліковно хворий Брюс Вілліс переписав заповіт.