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Стан хворого на розлад мови Брюса Вілліса погіршився: чи повернеться зірка до фільмів

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Середа 14 грудня 2022 13:43
Стан хворого на розлад мови Брюса Вілліса погіршився: чи повернеться зірка до фільмів Брюс Вілліс понад пів року страждає на афазію (фото: radaronline.com)
Автор: Юлія Гаюк

Відомо, що голлівудський актор Брюс Вілліс хворий на афазію, тобто розлад мови. Наразі його стан суттєво погіршився. Він майже не впізнає рідних і не завжди розуміє, що йому говорять.

Про це повідомляють на сайті Radar Online.

Що відомо про хворобу зірки

У березні 2022 року колишня дружина актора Демі Мур та їхні спільні діти заявили, що Брюс Вілліс припиняє свою кар'єру в кіно через афазію - захворювання, що впливає на мовлення людини.

Повідомляють, що знаменитість не може багато сказати, а також не розуміє, що говорять йому інші. У зв'язку з цим цілодобово з ним перебуває його родина.

Стан хворого на розлад мови Брюса Вілліса погіршився: чи повернеться зірка до фільмівСтан хворого на розлад мови Брюса Вілліса погіршився: чи повернеться зірка до фільмів

Брюс Вілліс із доньками та дружиною (фото: instagram.com/brucewillisbw)

"Бувають дні, коли вони бачать проблиски старого Брюса, але вони короткі й нечасті", - розповіли у виданні.

Сім'я актора сподівається провести зимові свята та канікули з татом.

"Дівчата не можуть уявити собі Різдво без Брюса. Мені було боляче бачити, як йому стає гірше. Старші дівчата сумують за старим Брюсом - тим, хто раніше дражнив їх щодо їхніх хлопців і давав їм непрохані поради", - розповідає його дружина Емма.

Наразі очевидно, що найближчим часом улюбленець мільйонів не повернеться на кіноекрани, проте якщо його стан покращиться, все можливо.

Стан хворого на розлад мови Брюса Вілліса погіршився: чи повернеться зірка до фільмів

Поки невідомо, чи продовжить Брюс кар'єру в кіно (фото: instagram.com/brucewillisbw)

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