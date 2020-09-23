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60-летняя украинка случайно создала произведение искусства: его оценили в 910 тысяч долларов

Прага, Среда 23 сентября 2020 16:31
60-летняя украинка случайно создала произведение искусства: его оценили в 910 тысяч долларов
Украинка случайно создала произведение искусства (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Несколько коллекционеров искусства проявили интерес к работе украинки

Уборщица Василиса случайно стала художником Национальной галереи в Праге, Чехия. После очередной вечерней уборки 60-летняя украинка забыла спрятать тележку со средствами для чистки. На следующий день это стало сенсацией среди посетителей галереи.

Произведение искусства уже оценили в 21 миллион чешских крон, что составляет более 910 тысяч долларов США. Изначально руководство Национальной галереи хотело убрать тележку, но большой интерес посетителей изменил их планы. Об этом сообщает Gromada.cz.

60-летняя украинка случайно создала произведение искусства: его оценили в 910 тысяч долларов

Украинка случайно создала произведение искусства (фото: gromada.cz)

В галереи решили сохранить работу на выставке, поскольку она точно отражает то время, в котором мы живем. При этом украинку похвалили за талант, и подняли зарплату до 85 крон (3,68 доллара) в час.

Несколько благотворителей и коллекционеров искусства проявили интерес к новой работе. Среди них Карел Янечек, который хочет приобрести тележку для уборки для одного из своих партнеров. Текущее предложение - 21 миллион чешских крон (910 тысяч долларов).

Пользователи соцсетей предложили руководству галереи вместо увеличения зарплаты украинке, продать ее произведение искусства, а вырученные средства отдать ей в руки.

Напомним, украинский государственный сервис станет предметом искусства и попадет в немецкий музей дизайна. Речь идет о портале "Дія", который стал победителем в номинации Interface Design и получил Red Dot Design Award.

Ранее в Китае нашли самое древнее произведение искусства.

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