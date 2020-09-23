60-летняя украинка случайно создала произведение искусства: его оценили в 910 тысяч долларов

Украинка случайно создала произведение искусства (коллаж: РБК-Украина)

Несколько коллекционеров искусства проявили интерес к работе украинки

Уборщица Василиса случайно стала художником Национальной галереи в Праге, Чехия. После очередной вечерней уборки 60-летняя украинка забыла спрятать тележку со средствами для чистки. На следующий день это стало сенсацией среди посетителей галереи.

Произведение искусства уже оценили в 21 миллион чешских крон, что составляет более 910 тысяч долларов США. Изначально руководство Национальной галереи хотело убрать тележку, но большой интерес посетителей изменил их планы. Об этом сообщает Gromada.cz.

Украинка случайно создала произведение искусства (фото: gromada.cz)

В галереи решили сохранить работу на выставке, поскольку она точно отражает то время, в котором мы живем. При этом украинку похвалили за талант, и подняли зарплату до 85 крон (3,68 доллара) в час.

Несколько благотворителей и коллекционеров искусства проявили интерес к новой работе. Среди них Карел Янечек, который хочет приобрести тележку для уборки для одного из своих партнеров. Текущее предложение - 21 миллион чешских крон (910 тысяч долларов).

Пользователи соцсетей предложили руководству галереи вместо увеличения зарплаты украинке, продать ее произведение искусства, а вырученные средства отдать ей в руки.

Напомним, украинский государственный сервис станет предметом искусства и попадет в немецкий музей дизайна. Речь идет о портале "Дія", который стал победителем в номинации Interface Design и получил Red Dot Design Award.

Ранее в Китае нашли самое древнее произведение искусства.