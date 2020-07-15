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Украинский госсервис станет предметом искусства и попадет в немецкий музей дизайна

Среда 15 июля 2020 21:43
Украинский госсервис станет предметом искусства и попадет в немецкий музей дизайна
"Дія" попала в немецкий музей дизайна Red Dot в Эссене (фото: red-dot.org)

Портал "Дія" стал победителем в номинации Interface Design

Портал "Дія" попадет в немецкий музей современного дизайна Red Dot в Эссене. Украинский государственный сервис станет объектом искусства и достижение мирового современного дизайна. Об этом в своем канале в Telegram рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Украинский политик заявил, что портал "Дія" получил Red Dot Design Award в номинации Interface Design.

"Это как Оскар или Grammy, только в дизайне", - сравнил чиновник.

Также Федоров рассказал о принципах создания портала, которые стали преимуществами "Дії" и привели к победе в конкурсе.

"Государство, в центре которого ты - по такому принципу нужно было создать удобный сайт, который направит украинцев сразу к нужной услуге. Каждая из них была упрощена, получила объяснение, подсказки и ответы на вопросы. Удалось не только трансформировать государственные услуги их непонятных во "все просто, работает", но и попасть в Музей дизайна Red Dot в Эссене. "Дія" - Украинский государственный сервис, который станет объектом искусства среди достижений современного дизайна. Теперь мы в истории", - написал государственный деятель.

Украинский госсервис станет предметом искусства и попадет в немецкий музей дизайна

Приложение "Дія" (фото: t.me/zedigital)

Также он поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке функционала и дизайна приложения и сайта "Дія".

Ранее мы сообщали, что в приложении "Дія" появится новый документ. Сообщается, что благодаря улучшению приложения можно добиться существенного ускорения операций по подготовке документации.

Также мы писали, что УЗ начала принимать цифровой студенческий билет при посадке в поезд. По новому студенческому также можно получить 50% скидку на проезд.

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