60-річна українка випадково створила твір мистецтва: його оцінили в 910 тисяч доларів

Українка випадково створила твір мистецтва (колаж: РБК-Україна)

Кілька колекціонерів мистецтва проявили інтерес до роботи українки

Прибиральниця Василина випадково стала митцем Національної галереї в Празі, Чехія. Після чергового вечірнього прибирання 60-річна українка забула сховати візок із засобами для чищення. На наступний день це стало сенсацією серед відвідувачів галереї.

Твір мистецтва вже оцінили у 21 мільйон чеських крон, що становить понад 910 тисяч доларів США. Спочатку керівництво Національної галереї хотіло прибрати візок, але великий інтерес відвідувачів змінив плани. Про це повідомляє Gromada.cz.

Українка випадково створила твір мистецтва (фото: gromada.cz)

В галереї вирішили зберегти роботу на виставці, оскільки вона точно зображає той час, в якому ми живемо. При цьому українку похвалили за талант, і підняли зарплату до 85 крон (3,68 долара) на годину.

Кілька благодійників і колекціонерів мистецтва проявили інтерес до нової роботи. Серед них Карел Янечек, який хоче придбати візок для прибирання для одного зі своїх партнерів. Поточна пропозиція - 21 мільйон чеських крон (910 тисяч доларів).

Користувачі соцмереж запропонували керівництву галереї замість збільшення зарплати українці, продати її витвір мистецтва, а вторговані кошти віддати їй в руки.

Нагадаємо, український державний сервіс стане предметом мистецтва і потрапить в німецький музей дизайну. Мова йде про портал "Дія", який став переможцем у номінації Interface Design і отримав Red Dot Design Award.

Раніше у Китаї знайшли найдавніший твір мистецтва.