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60-річна українка випадково створила твір мистецтва: його оцінили в 910 тисяч доларів

Прага, Середа 23 вересня 2020 16:31
60-річна українка випадково створила твір мистецтва: його оцінили в 910 тисяч доларів
Українка випадково створила твір мистецтва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Кілька колекціонерів мистецтва проявили інтерес до роботи українки

Прибиральниця Василина випадково стала митцем Національної галереї в Празі, Чехія. Після чергового вечірнього прибирання 60-річна українка забула сховати візок із засобами для чищення. На наступний день це стало сенсацією серед відвідувачів галереї.

Твір мистецтва вже оцінили у 21 мільйон чеських крон, що становить понад 910 тисяч доларів США. Спочатку керівництво Національної галереї хотіло прибрати візок, але великий інтерес відвідувачів змінив плани. Про це повідомляє Gromada.cz.

60-річна українка випадково створила твір мистецтва: його оцінили в 910 тисяч доларів

Українка випадково створила твір мистецтва (фото: gromada.cz)

В галереї вирішили зберегти роботу на виставці, оскільки вона точно зображає той час, в якому ми живемо. При цьому українку похвалили за талант, і підняли зарплату до 85 крон (3,68 долара) на годину.

Кілька благодійників і колекціонерів мистецтва проявили інтерес до нової роботи. Серед них Карел Янечек, який хоче придбати візок для прибирання для одного зі своїх партнерів. Поточна пропозиція - 21 мільйон чеських крон (910 тисяч доларів).

Користувачі соцмереж запропонували керівництву галереї замість збільшення зарплати українці, продати її витвір мистецтва, а вторговані кошти віддати їй в руки.

Нагадаємо, український державний сервіс стане предметом мистецтва і потрапить в німецький музей дизайну. Мова йде про портал "Дія", який став переможцем у номінації Interface Design і отримав Red Dot Design Award.

Раніше у Китаї знайшли найдавніший твір мистецтва.

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