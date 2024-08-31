6 звезд, которые отказались от своих детей

Иногда появление ребенка оказывается нежелательным или слишком неожиданным событием, и в таких случаях родители решают отказаться от своего малыша ради личного развития или создания другой семьи. Причин для этого множество, но итог один: ребенок остается без заботы своих родителей. Даже среди известных личностей есть те, кто когда-либо добровольно оставил своего ребенка.

Эдди Мерфи

В 2006 году американский комедийный актер начал роман с британской певицей Мелани Браун, бывшей участницей группы Spice Girls. Вскоре стало известно, что Мелани ждет ребенка.

Однако Мерфи неожиданно заявил, что не уверен в своем отцовстве и потребовал проведения теста ДНК. После рождения ребенка тест подтвердил, что актер действительно является отцом.

Несмотря на это, Мерфи не принимал участия в воспитании дочери. Лишь спустя некоторое время он официально признал отцовство и достиг соглашения с Мелани Браун, выплатив ей компенсацию в размере 7 миллионов фунтов стерлингов. Однако с дочерью Энджел, рожденной от Мелани, Эдди Мерфи до сих пор не поддерживает отношений.

Эдди Мерфи (фото: Кинориум)

Барбара Стрейзанд

У американской певицы и актрисы Барбры Стрейзанд есть единственный сын Джейсон, рожденный в браке с актером Эллиотом Гулдом, известным по роли отца Моники и Росса Геллеров в сериале "Друзья".

Когда Джейсону было всего три года, его знаменитые родители развелись. В то время материнство не соответствовало жизненным планам Стрейзанд, поскольку ее карьера быстро набирала обороты, а сын требовал большого внимания.

В связи с этим Барбра отправила Джейсона в школу-интернат, где он провел детство и юность. Со временем Стрейзанд решила наладить отношения с сыном, и ей это удалось. Джейсон выбрал актерскую карьеру и снимался в фильмах своей звездной матери. В конце концов Барбра Стрейзанд начала выступать на сцене вместе с сыном.

Барбара Стрейзанд (фото: instagram.com/barbrastreisand)

Джонни Митчелл

В 1965 году канадская певица забеременела, но поскольку это был внебрачный ребенок, Джонни Митчелл решила избежать скандала и сплетен, отдав новорожденную дочь на усыновление. Спустя годы дочь, Килаурен Гибб, самостоятельно нашла свою биологическую мать. В 1997 году она написала Джонни Митчелл письмо, и уже через неделю состоялась их первая встреча.

Джонни Митчелл​ (фото: Википедия)

Род Стюарт

Впервые британский певец стал отцом совсем в юном возрасте, когда ему было всего 17 лет. Девушка исполнителя Сюзанна Боффи забеременела, однако отцовство не входило в планы Стюарта.

Когда избранница певца отказалась делать аборт, он ушел от нее. Через год после рождения дочери Сюзанна отдала ее в интернат, ведь не могла сама воспитывать ребенка. Сару Стритер удочерили и воспитали приемные родители.

Стюарт пытался наладить связь с дочерью в 1980-х годах, однако девушка была оскорблена отцом. Лишь через 50 лет Род и Сюзанна наконец-то встретились и помирились.

Род Стюарт​ (фото: Википедия)

Розанна Бар

Американская комедиантка и актриса забеременела в 17 лет, когда еще не была известна. Она была одинока и безработна, потому решила отдать свою новорожденную дочь на усыновление, считая, что не сможет обеспечить ей достойную жизнь. Однако история получила счастливое продолжение: 19 лет спустя Розанна нашла свою дочь и наладила с ней отношения.

Розанна Бар (фото: Википедия)

Кейт Мэлгрю

Американская актриса родила дочь в 1977 году. Не получив поддержки ни от семьи, ни от отца ребенка, Кейт решила отдать дочь на усыновление через церковь. Однако вскоре она передумала и захотела вернуть девочку, но ей не повезло – даже приватный детектив не смог найти ее дочь.

Лишь в 1988 году звезда встретила монахиню, которая помогла ей в поисках. Во время съемок сериала "Звездный путь: Вояджер" Кейт получила звонок от своей дочери Даниэль Годетт. Актриса сразу же прилетела к ней, и с тех пор они больше не расставались.

​​Кейт Мелгрю (фото: Википедия)