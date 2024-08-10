6 зірок, які працювали на звичайній роботі до того, як прославилися

Зірки, які здаються недосяжними і вічно успішними, справляють враження людей, в яких все це було завжди. Однак шлях до слави нерідко починається з роботи в супермаркеті та виснажливих прослуховувань.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про знаменитостей, які працювали на звичайній роботі до того, як прославилися.

Х'ю Джекман

Ледве Х'ю закінчив школу, йому довелося переїхати з Австралії до Великої Британії. У 1987 році, коли йому було 18 років, він почав свою педагогічну кар'єру в престижній школі в Аппінгемі.

Хоча формально Росомаха обіймав посаду помічника вчителя, на практиці йому доводилося тренувати спортивні команди, проводити уроки фізкультури, а також іноді вести заняття з англійської мови та драматургії.

Історія стала відомою після того, як актор упізнав у світському репортері свого колишнього учня.

Х'ю Джекман (фото: instagram.com/thehughjackman)

Кейт Вінслет

Зірка "Титаніка" досягла слави завдяки своїй працьовитості: у 18 років Кейт уже заробляла на життя самостійно, поєднуючи роботу в громадському харчуванні з відвідуванням кастингів.

Майбутня акторка знайшла роботу в маленькій закусочній у своєму рідному місті Редінгу, Велика Британія, де готувала сендвічі.

Зрештою, Кейт успішно пройшла кастинг на роль у повнометражному фільмі "Небесні створіння". В одному з інтерв'ю вона розповіла, що, дізнавшись радісну новину телефоном, розплакалася так сильно, що її відправили додому. Після цього Вінслет більше не повернулася на свою колишню роботу.

Кейт Вінслет​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Джордж Клуні

Джордж Клуні спочатку планував стати журналістом, але навчання не викликало у нього особливого інтересу. Одного разу він потрапив на знімальний майданчик і зрозумів, що його справжня пристрасть - це Голлівуд.

Однак, перш ніж удача посміхнулася йому, минуло два роки. Нарешті, Джордж отримав роль доктора в популярному серіалі "Клініка". В очікуванні свого шансу він працював на різних посадах, навіть продавав жіноче взуття.

Клуні не соромиться говорити про це в інтерв'ю, жартуючи, що жінки часто приховують справжній розмір свого взуття.

Джордж Клуні (фото: Getty Images)

Сандра Буллок

Як і багатьом іншим зіркам, Сандрі довелося не тільки шукати себе, а й заробляти на життя. У вільний від роботи час вона активно відвідувала прослуховування, паралельно будуючи кар'єру в нью-йоркському ресторані, де піднялася з посади гардеробниці до хостес. Дивно, але у 80-х її колегою була юна офіціантка Дженніфер Кулідж, яка пізніше стала зіркою серіалу "Білий лотос".

Сандра Буллок (фото: Вікіпедія)

Джулія Робертс

Зірка "Красотки" з дитинства прагнула самостійності і, подорослішавши, влаштувалася на роботу в кафе-морозиво, яке належало відомій міжнародній мережі. Кажуть, Джулія із задоволенням працювала там, адже мала змогу насолоджуватися десертом у будь-який час.

Можливо, саме цей досвід допоміг їй досягти успіху, адже проривом в її кар'єрі стала роль офіціантки у фільмі "Містична піца".

Джулія Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts​​​​​​​)

Бредлі Купер

Бредлі Купер також встиг попрацювати у сфері обслуговування. Майбутній актор влаштувався в один із найрозкішніших готелів Нью-Йорка. В одному з інтерв'ю Бредлі розповів, що одного разу йому довелося проводити до номера Леонардо ДіКапріо, і він навіть отримав від нього чайові. Це було в період "Титаніка", і тоді Бредлі й уявити не міг, що одного разу стане не менш відомим, ніж Лео.

Бредлі Купер​​​​​​​ (фото: Getty Images)