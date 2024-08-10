ua en ru
Сб, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

6 звезд, которые работали на обычной работе до того, как прославились

Суббота 10 августа 2024 09:00
UA EN RU
6 звезд, которые работали на обычной работе до того, как прославились Сандра Буллок и Брэдли Купер (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезды, которые кажутся недосягаемыми и вечно успешными, производят впечатление людей, у которых все это было всегда. Однако путь к славе нередко начинается с работы в супермаркете и изнурительных прослушиваний.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о знаменитостях, работавших на обычной работе до того, как прославились.

Хью Джекман

Едва Хью закончил школу, ему пришлось переехать из Австралии в Великобританию. В 1987 году, когда ему было 18 лет, он начал свою педагогическую карьеру в престижной школе в Аппингеме.

Хотя формально Росомаха занимал должность помощника учителя, на практике ему приходилось тренировать спортивные команды, проводить уроки физкультуры, а также иногда вести занятия по английскому языку и драматургии.

История стала известной после того, как актер узнал в светском репортере своего бывшего ученика.

6 звезд, которые работали на обычной работе до того, как прославились

Хью Джекман (фото: instagram.com/thehughjackman)

Кейт Уинслет

Звезда "Титаника" достигла славы благодаря своему трудолюбию: в 18 лет Кейт уже зарабатывала на жизнь самостоятельно, совмещая работу в общественном питании с посещением кастингов.

Будущая актриса нашла работу в маленькой закусочной в своем родном городе Рединге, Великобритания, где готовила сэндвичи.

В конце концов, Кейт успешно прошла кастинг на роль в полнометражном фильме "Небесные создания". В одном из интервью она рассказала, что, узнав радостную новость по телефону, расплакалась так сильно, что ее отправили домой. После этого Уинслет больше не вернулась на свою прежнюю работу.

6 звезд, которые работали на обычной работе до того, как прославились

Кейт Винслетт (фото: Википедия)

Джордж Клуни

Джордж Клуни изначально планировал стать журналистом, но обучение не вызвало у него особого интереса. Однажды он попал на съемочную площадку и понял, что его настоящая страсть - это Голливуд.

Однако прежде чем удача улыбнулась ему, прошло два года. Наконец, Джордж получил роль доктора в популярном сериале "Клиника". В ожидании своего шанса он работал на разных должностях, даже продавал женскую обувь.

Клуни не стесняется говорить об этом в интервью, шутя, что женщины часто скрывают настоящий размер своей обуви.

6 звезд, которые работали на обычной работе до того, как прославились

Джордж Клуни (фото: Getty Images)

Сандра Буллок

Как и многим другим звездам, Сандры пришлось не только искать себя, но и зарабатывать на жизнь. В свободное от работы время она активно посещала прослушивание, параллельно строя карьеру в нью-йоркском ресторане, где поднялась с должности гардеробщицы в хостес.

Удивительно, но в 80-х ее коллегой была юная официантка Дженнифер Кулидж, позже ставшая звездой сериала "Белый лотос".

6 звезд, которые работали на обычной работе до того, как прославились

Сандра Буллок (фото: Википедия)

Джулия Робертс

Звезда "Красотки" с детства стремилась к самостоятельности и, повзрослев, устроилась на работу в кафе-мороженое, принадлежавшее известной международной сети. Говорят, Джулия с удовольствием работала там, потому что имела возможность наслаждаться десертом в любое время.

Возможно, именно этот опыт помог ей добиться успеха, ведь прорывом в ее карьере стала роль официантки в фильме "Мистическая пицца".

6 звезд, которые работали на обычной работе до того, как прославились

Джулия Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts​​)

Брэдли Купер

Брэдли Купер также успел поработать в сфере обслуживания. Будущий актер устроился в один из самых роскошных отелей Нью-Йорка. В одном из интервью Брэдли рассказал, что однажды ему пришлось проводить в номер Леонардо ДиКаприо, и он даже получил от него чаевые. Это было в период "Титаника", и тогда Брэдли и представить не мог, что однажды станет не менее известным, чем Лео.

6 звезд, которые работали на обычной работе до того, как прославились

Брэдли Купер​ (фото: Getty Images)

Раньше мы писали о 5 звездах, которые терпеть не могут свои культовые роли.

Также рассказывали о знаменитостях, которые никогда не обнажаются на экране.

При написании материала использовались следующие источники: Daily Mail, People, Star, OK!

Читайте РБК-Украина в Google News
Голливудская актриса Голливуд Звёзды
NEWS
Украинские разведчики уничтожили российский катер "Тунец" в Крыму (видео)
Украинские разведчики уничтожили российский катер "Тунец" в Крыму (видео)