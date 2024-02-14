6 українських зірок, які знайшли кохання під час війни

Володимир Дантес

Нова глава у житті артиста почалась після розриву зі співачкою Надією Дорофєєвою на початку великої війни.

У березні 2022 року зіркова пара оголосила про своє розлучення. Та холостякував він недовго - вже влітку виконавець оголосив, що його серце зайняте - зараз Дантес будує стосунки з рестораторкою Дашею Кацуріною.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Надя Дорофєєва

І тут слід перейти до особистого життя колишньої Вови. Воно у Дорофєєвої після розриву з Дантесом також склалося вдало.

Зараз вона щаслива у стосунках з ексчоловіком Кацуріної - Мішею Кацуріним. Пара вже навіть встигла одружитися.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Наталія Могилевська

Своє кохання знаменитість також знайшла під час повномасштабної війни.

Хоча артистка й була знайома з чоловіком вже близько 20 років, однак він підкорив її серце саме після 24 лютого 2022 року.

Разом із коханим Могилевська вдочерила двох дівчаток. Про це вона розповіла у новорічну ніч.

Наталія Могилевська з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Тарас Цимбалюк

У період війни актор встиг розлучитися з візажисткою Тіною Антоненко, з якою прожив чотири роки, і завести нові романтичні стосунки.

Обраниця Цимбалюка - Світлана Готочкіна, рестораторка та бізнесвумен. За словами Тараса, у них багато спільних інтересів, і їм приємно проводити час разом.

Тарас Цимбалюк зі Світланою Готочкіною (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Даша Астаф'єва

У жовтні 2021 року стало відомо, що Даша пішла від нареченого, з яким зустрічалася п’ять років. Однак співачка недовго була самотня.

За два місяці до війни Астаф'єва запевняла, що не готова до нових стосунків, їй було добре одній. Втім, кохання прийшло звідки не чекала.

Зараз зірка не самотня, проте розсекречувати свого обранця не хоче.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Володимир Остапчук

У 2020 році телеведучий одружився з нотаріускою Христиною Горняк. Проте їхній союз розпався восени 2022 року.

Невдовзі після цього Остапчук закрутив роман із журналісткою Катериною Полтавською, яка молодша за нього на 16 років.

Пара одразу почала жити разом, а згодом побралася.

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)