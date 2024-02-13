Відома українська акторка розповіла про своє нове кохання: "він старший за мене на 10 років"
24-річна акторка і зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова зізналась, що зустрічається з чоловіком, який старший за неї на десять років.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар артистки у програмі "Ранок у великому місті".
Ірина Кудашова розповіла про нове кохання
За словами знаменитості, з коханим вона познайомилась у соцмережах.
Спочатку вони переписувалися, а згодом все переросло у романтичні стосунки.
"Він мені написав, почалося спілкування на відстані, так і познайомилися", - поділилася акторка.
Ірина Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
Також Ірина додала, що її обранець, від якого акторка вже чекає освідчення, ніяк не пов'язаний із творчою професією.
"Він взагалі жодним чином не пов'язаний з творчістю, він абсолютно в технічній професії", - розповіла зірка серіалу "Школа".
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