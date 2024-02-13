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Відома українська акторка розповіла про своє нове кохання: "він старший за мене на 10 років"

Вівторок 13 лютого 2024 22:12
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Відома українська акторка розповіла про своє нове кохання: "він старший за мене на 10 років" Ірина Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
Автор: Іванна Пашкевич

24-річна акторка і зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова зізналась, що зустрічається з чоловіком, який старший за неї на десять років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар артистки у програмі "Ранок у великому місті".

Ірина Кудашова розповіла про нове кохання

За словами знаменитості, з коханим вона познайомилась у соцмережах.

Спочатку вони переписувалися, а згодом все переросло у романтичні стосунки.

"Він мені написав, почалося спілкування на відстані, так і познайомилися", - поділилася акторка.

Відома українська акторка розповіла про своє нове кохання: &quot;він старший за мене на 10 років&quot;

Ірина Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Також Ірина додала, що її обранець, від якого акторка вже чекає освідчення, ніяк не пов'язаний із творчою професією.

"Він взагалі жодним чином не пов'язаний з творчістю, він абсолютно в технічній професії", - розповіла зірка серіалу "Школа".

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