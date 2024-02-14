6 украинских звезд, которые нашли любовь во время войны

Владимир Дантес

Новая глава в жизни артиста началась после разрыва с певицей Надей Дорофеевой в начале большой войны.

В марте 2022 года звездная пара объявила о своем разводе. Но холостяковал он недолго - уже летом исполнитель объявил, что его сердце занято - сейчас Дантес строит отношения с рестораторкой Дашей Кацуриной.

Владимир Дантес и Даша Кацурин (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Надя Дорофеева

И тут следует перейти к личной жизни бывшей Вовы. Она у Дорофеевой после разрыва с Дантесом также сложилась удачно.

Сейчас она счастлива в отношениях с экс-мужем Кацуриной - Мишей Кацуриным. Пара уже даже успела пожениться.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Наталья Могилевская

Свою любовь знаменитость также нашла во время полномасштабной войны.

Хотя артистка и была знакома с мужчиной уже около 20 лет, однако он покорил ее сердце именно после 24 февраля 2022 года.

Вместе с любимым Могилевская удочерила двух девочек. Об этом она рассказала в новогоднюю ночь.

Наталья Могилевская с мужем и детьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Тарас Цымбалюк

В период войны актер успел развестись с визажисткой Тиной Антоненко, с которой прожил четыре года, и завести новые романтические отношения.

Избранница Цымбалюка - Светлана Готочкина, ресторатор и бизнесвумен. По словам Тараса, у них много общих интересов, и им приятно проводить время вместе.

Тарас Цымбалюк со Светланой Готочкиной (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Даша Астафьева

В октябре 2021 года стало известно, что Даша ушла от жениха, с которым встречалась пять лет. Однако певица недолго была одинока.

За два месяца до войны Астафьева уверяла, что не готова к новым отношениям, ей было хорошо одной. Впрочем, любовь пришла откуда не ждала.

Сейчас звезда не одинока, однако рассекречивать своего избранника не хочет.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Владимир Остапчук

В 2020 году телеведущий женился на нотариусе Кристине Горняк. Однако их союз распался осенью 2022 года.

Вскоре после этого Остапчук закрутил роман с журналисткой Екатериной Полтавской, которая моложе его на 16 лет.

Пара сразу начала жить вместе, а впоследствии поженилась.

Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)