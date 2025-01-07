6 українських брендів, які виготовляють адаптивний одяг для військових і ветеранів

Regata Club

Засновником Regata Club є військовослужбовець і командир мотопіхотного взводу Олександр Матяш. За освітою він управлінець і спеціаліст зі структурування бізнес-процесів.

Бренд виготовляє комфортну білизну для умов бойових дій зі 100% бавовни. Білизну виготовлено так, аби вона не "збивалася" при ходьбі, носінні чи бігові.

Вартість такої білизни складає 399-499 гривень. На сайті представлені всі розміри: від 44 до 62 за українськими стандартами. До того ж якщо купувати білизну для учасника бойових дій, ви отримаєте знижку 50 гривень.

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All inclusive

Бренд інклюзивного одягу для людей, які втратили кінцівки, заснував ветеран Микита Горняк, який служив у 35-й бригаді морської піхоти. Під Авдіївкою хлопець отримав поранення, внаслідок якого довелося ампутувати ногу.

Пройшовши протезування, Микита зіштовхнувся з різними незручностями. Наприклад, для того, щоб поправити протез, потрібно знімати штани.

Тому наразі виробництво у Львові виготовляє одяг, який зручно одягнути на протез. Штани мають блискавки знизу, щоб за потреби можна було змінити їхню довжину. На холодний сезон одяг також оснащено термозахистом.

Вартість - 1 600 гривень.

Адаптивні штани з блискавками на ногах (фото: instagram.com/all.inclusive.club)

POH*Y (назва бренду містить ненормативну лексику)

Філософія бренду полягає в тому, що соціальний статус, плітки та думки інших людей не мають значення. Набагато важливішими є розуміння себе, впевненість і віра в себе та своїх близьких.

Бренд заснував український військовий з позивним "Сатана". Серед інклюзивних розробок адаптивний одяг для поранених військових на липучках.

Тобто змінити фасон чи розмір одягу можна відповідно до потреб у процесі одужання військового. Асортимент такий: адаптивні штани, флісові кофти та костюми. Увесь одяг підходить для апарата Єлізарова та АЗФ.

Ціни:

адаптивні штани - 1 200 гривень

адаптивна флісова кофта - 1 600 гривень

Адаптивний одяг для медичних процедур і протезів (фото: pohuy.com.ua)

На сайті бренду також є ініціатива з закупівлі комплектів одягу для військових у шпиталях. За посиланням ви можете зробити внесок на будь-яку суму. Усі гроші підуть на виготовлення адаптивного одягу для бійців.

Ви також можете замовити такий комплект і самостійно передати тим, кому потрібно.

Wheelny

Бренд одягу для людей на кріслах колісних заснувала Анна Павлусь з Білої Церкви. Жінка пересувається на кріслі колісному вже сім років, тому знайома з труднощами в одязі не за чутками.

Одяг, адаптований під сидяче положення тіла, відрізняється від звичайного. Наприклад, у верхньому одязі подовжена спинка та вкорочена передня частина, щоб не було зайвої тканини.

Наразі асортимент складається з жіночих і чоловічих теплих і спортивних костюмів. Вартість коливається від 850 до 2 480 гривень.

Костюми для людей на кріслах колісних (фото: wheelny.onepage.me)

Plus Plus

Це інтернет-магазин адаптивного одягу для поранених військових. Асортимент товарів доволі широкий: адаптивні майки, штани, футболки, спідня білизна, шорти.

Увесь одяг на липучках, який можна застібнути навіть однією рукою. Крім того, він одягається й знімається без болю та запобігає загниванню поранень.

До того ж адаптивний одяг доволі зручний для медичних процедур. Він сумісний з АЗФ Єлізарова, VAC, гіпсами, ортезами, дренажами, катетерами тощо.

Ціни:

Майка - 845 гривень

Штани - 1 745 гривень

Футболка - 995 гривень

Спідня білизна - 495 гривень

Шорти - 1 145 гривень

Адаптивний одяг зазвичай роблять на липучках для зручності носіння (фото: plusplus.kyiv.ua)

Insight

Бренд займається виготовленням різного спецодягу, зокрема, адаптивного. Зараз можна придбати два різновиди адаптивних робочих штанів та робочу куртку.

Деякі елементи виконані за допомогою липучок. На рукавах куртки є блискавки для легкого доступу до протеза. Її вартість становить 1 330 гривень.

На штанах - зручний еластичний пояс на липучці, який можна легко застібати однією рукою. Ціна - 908 та 1 140 гривень.

Адаптивний робочий одяг (фото: insight.ua)