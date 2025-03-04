6 секретов от риелторов, как быстро продать квартиру за максимальную цену

Продажа недвижимости - это процесс, который требует времени и внимания к деталям. Помните об этих секретах, чтобы получить максимальный результат и продать свою квартиру быстро и выгодно.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как надо правильно продавать квартиру, чтобы процесс не занял долгие месяцы или годы.

Красивая "упаковка"

Если выбирать конфету, первое, на что мы обращаем внимание, - это ее упаковка. Так и с недвижимостью: потенциальные покупатели могут заинтересоваться вашим объявлением на основе первого впечатления от квартиры.

Поэтому стоит обратить внимание на мелочи: сделайте косметический ремонт, устраните поломки, отремонтируйте дверные ручки, подклейте оторванные обои или перекрасьте стены. Уберите старую мебель и поломанную люстру.

Чистота и опрятность создадут впечатление ухоженного жилья, которое хочется купить.

Чистота жилья

Трудно представить, насколько важно, чтобы квартира была чистой во время просмотра. Продать недвижимость, в которой есть пыль, мусор и захламленные комнаты, очень сложно. В идеале стоит обратиться в клининговую компанию, которая быстро наведёт порядок.

Если этого сделать невозможно, проведите влажную уборку, уберите лишние предметы и вещи, почистите мебель от пятен, уберите шторы и ковры. Квартира должна выглядеть опрятно, свежо и иметь приятный запах, чтобы создать атмосферу комфорта и уюта.

Удачная презентация

Сегодня существует множество сайтов для размещения объявлений о продаже квартир. Используя онлайн-ресурсы, можно быстро найти покупателей.

Самое важное - это качественные фотографии вашей квартиры с разных ракурсов, чтобы потенциальные покупатели смогли увидеть детали. В описании стоит акцентировать внимание на преимуществах, удобной инфраструктуре и добавить информацию, которая создает ощущение комфорта.

Не экономьте на профессиональном фотографе, ведь хороший снимок может сделать квартиру настоящей "конфеткой" на рынке недвижимости.

Удачная презентация - это половина успешной сделки (фото: Freepik.com)

Охват аудитории

Продажу квартиры можно осуществить самостоятельно или с помощью риелтор. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Риелтор может помочь быстрее и на более выгодных условиях продать недвижимость, однако он возьмет комиссию.

Если вы решите продавать квартиру без посредников, подайте объявление на популярных платформах. Выбор зависит от ваших предпочтений и желания экономить на услугах профессионала.

Подготовка и проверка всех документов

Перед продажей необходимо подготовить все необходимые документы. Это может быть свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи или дарения, а также технический паспорт.

Для новостроек также нужно получить документы от застройщика, подтверждающие ввод в эксплуатацию и расчет за квартиру. Важно подготовить все документы заранее, ведь покупатели часто хотят завершить сделку как можно быстрее и не будут ждать, пока вы соберете бумаги.

Показ квартиры

Показ квартиры - это важный этап в процессе продажи. Ваша задача - создать положительное впечатление о себе и о квартире. Будьте приветливы, пунктуальны и готовы ответить на вопросы покупателей.

Не переносите просмотр и не будьте чрезмерно навязчивыми. Во время показа старайтесь настроить покупателя на позитив, покажите, как в этой квартире можно комфортно жить. Успешный показ поможет вам продать квартиру за хорошую цену.

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